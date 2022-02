Al igual que las modernas Smart TV llevan preinstaladas las aplicaciones de Netflix, HBO, o Amazon Prime Video, pero sólo se ven si pagas la suscrición, los nuevos BMW llevarán instalados de fábrica todos los extras disponibles, pero sólo se activarán si pagas una suscripción.

Por ejemplo, el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer podría montar de casa los asientos calefactables, pero sólo funcionarían si pagas su activación. Esto permite que te suscribas a este servicio los meses de invierno, y desconectarlo cuando llega el calor. O si vas a ir de viaje puedes contratar el sistema de luces largas automáticas, ya que si el resto del año conduces básicamente por ciudad, no te hace falta.

¿Pero si lo lleva de serie, por qué no ofrecerlo directamente? Esta fue la pregunta que de inmediato nos vino a todos a la cabeza, y que seguramente te has hecho tú mismo al leer esto. La respuesta por parte de la marca fue que se trata de un avance en los servicios y una adaptación a lo que va a ser la nueva movilidad. Esto no nos convenció mucho, pero sí su siguiente argumentación.

Si al comprar el coche no tienes suficiente presupuesto para instalar un extra que probablemente necesites, nunca podrás utilizarlo; pero si ya va instalado podrás emplearlo cuando lo precises pagando una cuota temporal. Es decir, compras un BMW ‘full equip’ a precio de equipamiento básico o médio, y después pagas sólo por los extras que necesites, ya sea de forma fija o temporalmente.

Esto suscita una segunda pregunta: ¿cargando todos los coches a tope de extras, BMW no pierde dinero? Pues partiendo de la base de que BMW no es tonta, y que seguro habrá hecho sus cálculos de cuánto ahorra con una producción masiva en línea reduciendo los costes logísticos de segmentar la fabricación personalizada, y habrá sumado lo que estiman recaudar con estas suscripciones, el resultado debe ser positivo.

¿Qué servicios están disponibles bajo suscripción en BMW?

A través de BMW Shop tiene la posibilidad de equipar su BMW con servicios digitales y servicios adicionales, o bien prolongar los existentes. En esta página web de BMW se puede ver qué extras se pueden contratar, destacando: el servicio BMW Drive Recorder con el que puedes hacer fotos y guardarlas con las cámaras del coche, desde tan sólo 15 euros durante un mes; la función IconicSounds Sport, con la que se escucha dentro del coche el sonido del motor ampliado para potenciar las sensaciones de conducción, por 150 euros de forma ilimitada; el Control de Crucero Activo con Función Stop&Go también de forma ilimitada por 900 euros; la Suspensión M Adaptativa para siempre desde 450 euros; o el asistente de luz carretera por 190 euros.

Y todas estas contrataciones, incluso las mecánicas como la suspensión o las luces, se contratan e instalan de forma completamente remota y sin pasar por el tallerinstalan de forma completamente remota del concesionario para activarlas. Tan sólo se descarga a través de la aplicación oficial de BMW y ya están disponibles para el usuario.