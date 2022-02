Las motos eléctricas motos eléctricashan pasado en muy poco tiempo de ser productos de películas de ciencia ficción a ganar protagonismo en las carreteras españolas. Zero Motorcycles Zero Motorcycleses la compañía líder en motos eléctricas y uno de sus máximos responsables, Umberto Uccelli, vicepresidente y managing director de Zero Motorcycles EMEA, habla sobre el salto a la movilidad eléctrica, hace balance de Zero en Españay trata diferentes temas de interés con la moto eléctrica como telón de fondo.

Viene de trabajar con marcas de motos muy conocidas. ¿Cómo llegó a Zero? ¿Cómo dio el salto a la movilidad eléctrica?

Creí en la movilidad eléctrica hace más de ocho años. Así que ya hace un tiempo. Me puse en contacto con la gente de Zero y me explicaron lo que estaban haciendo en Scott Valley. Me quedé fascinado escuchando y viendo su manera inteligente de ver la movilidad. Cuando visité la empresa recogí toda la información posible. Me encontré muchas analogías con algunas empresas en las que había estado en el pasado. Yo personalmente necesitaba cambiar por completo mi trabajo, pasar página y aportar más dentro de la historia de la moto. Por lo tanto, la idea de ser parte de la creación de un nuevo episodio de la historia de la motocicleta fue el detonante que me llevó a empezar a trabajar con motos eléctricas. Hubo muchas otras razones, pero la principal fue la novedad. Me convencieron, y durante estos últimos ocho años se ha confirmado, que realmente se trata de reescribir la historia de la moto.

Tras más de un año en España, ¿qué balance hace de su llegada directa al mercado español?

España es un mercado clave. Siempre pienso que Europa se divide principalmente en dos grupos, dos mercados, y uno de ellos está formado por cinco países importantes como España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. España creyó en la electricidad mucho antes que otros mercados. Estuvimos en España desde el principio, yo ni siquiera estaba en Zero; fue con Suzuka, un distribuidor Suzuki cuyo propietario desgraciadamente tuvo un problema de salud y falleció. Siempre estuvimos presentes y siempre hubo interés y las autoridades también creyeron en la moto eléctrica muy pronto. Por lo tanto, España es uno de los países que antes entendió el mercado. Al final, como política de empresa, estamos vendiendo directamente en los principales países. Además, en España nos pusimos de acuerdo con dos distribuidores y les dimos una oportunidad para seguir trabajando y seguir adelante. Desde entonces creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Creo, además, que en España podemos tener un mayor desarrollo en términos de cobertura de la red y en las instituciones y autoridades… Es una oportunidad fantástica para España y sólo estamos al principio. Así que estamos muy agradecidos y contentos.

¿Cuál es su estrategia para que los conductores actuales empiecen a pensar en las motos eléctricas como una posibilidad real?

Los usuarios piensan más en las motocicletas eléctricas como una de las claves del futuro de la movilidad. Un producto con el que se diviertan y con el que puedan disfrutar. Por nuestra parte cada vez estamos ofreciendo mejores productos con capacidad de carga más rápida. Los precios es algo que intentamos resolver con los incentivos que ofrece el Gobierno según el país además de que el coste de uso es mucho menor.

Viene de marcas como Ducati o Cagiva, ¿qué pensó la primera vez que probó una moto eléctrica?

Cada vez que conduzco una moto eléctrica me divierto y lo mismo le ocurre a nuestros clientes. Por eso invertimos tanto tiempo, dinero y energía en hacer tantas jornadas de pruebas y test como sea posible, para que los motoristas se suban a nuestra moto, la conduzcan y la juzguen por lo que sienten. Por lo general, cuando uno se monta en una moto eléctrica uno se divierte.

¿Cómo es la experiencia de conducir una moto eléctrica?

Es muy chulo. Es muy divertido. Y sobre todo la aceleración es increíble, es una sensación realmente fuerte y agradable. Y creo que, al menos como motorista, es una de las cosas que más me gustan de la moto.

¿Qué le diría al usuario de moto tradicional que critica sin haber probado una moto eléctrica?

Puedo entender que a algunos motoristas no les guste lo eléctrico, porque quieren la agitación del motor, quieren el ruido y quieren también el olor. Les gusta el olor del escape. Lo único que diría es que no lo juzgues antes de usarla y probarla, no antes.

¿Qué papel desempeñan los modelos de 11 kW para Zero?

Los 11 kW juegan un papel importante en nuestra gama. Hay muchos clientes potenciales, sobre todo gente que tiene carnet de conducir de coche, pero no se sienten como si estuvieran conduciendo una moto de 125cc. Así que están jugando un papel muy importante nuestras tres motos de 11 kW, la S, DS y FXE.

¿La llegada de la tienda Cypher Store es una muestra de su capacidad tecnológica?

La Cypher Store nos lleva a otro nivel en términos de personalización de la moto, permitiendo ajustarla no sólo con los componentes físicos, como una moto convencional, sino también con el software. Porque descargando el software en la Cypher Store se consigue más potencia, más autonomía… En suma, estamos ante algo muy bonito que podemos ofrecer con nuestra tecnología que otros no pueden.

¿Aumentar la autonomía es su principal objetivo?

La autonomía es un punto importante a la hora de decidirse por una moto eléctrica. Nosotros tenemos la mejor autonomía. Pero depende del uso que le des a la moto y cómo la conduzcas. Al final normalmente nuestros clientes la cargan por la noche así que nunca es un problema, pero es un punto de discusión y mucha gente tiene algo de miedo.

¿En qué tres pilares fundamentales considera que se basa su estrategia para Europa?

Nuestra estrategia es darnos a conocer y asegurarnos de que la gente crea en lo eléctrico. A parte, nosotros, como empresa, estamos vendiendo motos a las autoridades, que es otra área. Y la última vía de negocio de Zero Motorcycles son las unidades de potencia, porque tenemos el mejor tren de potencia. Así que vender motos a usuario final, el negocio con las autoridades y la unidad de potencia son las tres áreas principales de la compañía.

Han sido pioneros en el desarrollo de motos eléctricas, ¿qué planes tienen para seguir siendo una referencia?

Nuestros ingenieros están trabajando duro en el desarrollo de más modelos, añadiendo motocicletas, añadiendo características; la Cypher Store es otro aspecto. Pero luego tienes los accesorios, por lo que nuestros ingenieros están trabajando continuamente e invirtiendo mucho dinero para seguir siendo líderes. No te puedo adelantar las novedades que vendrán…

¿Piensa Zero entrar en otros segmentos del mercado, como el de las motos personalizadas o los scooters?

Lo que puedo decir es que Zero es muy dinámica, tenemos un equipo de ingeniería muy fuerte que está estudiando los productos teniendo en cuenta muchas cosas. Somos un fabricante de motos. Nuestra gama está compuesta por motos, no otros productos. Estamos ampliando nuestra gama de motos añadiendo versiones, como se vio en el salón EICMA de Milán.