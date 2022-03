Nissan es una de las marcas japonesas que más ha apostado por un futuro electrificado. Además de ser pionera en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del Leaf allá por el 2010, la firma de Yokohama vislumbra un horizonte en el que todos sus vehículos se valgan de la electricidad para funcionar. No en vano, la compañía ya anunció que no desarrollará nuevos motores de combustión y que, a partir de 2023, no lanzará nuevos coches de combustión en Europa. Nissan se prepara para esta transformación con el lanzamiento, este año, de hasta seis versiones electrificadas: el Qashqai y el X-Trail con motorización e-Power, el nuevo Leaf, el SUV eléctrico Ariya, el comercial eléctrico Townstar y el nuevo Juke Hybrid.

El Juke Hybrid ha sido precisamente la gran novedad anunciada por la marca recientemente, conocida ya la tecnología e-Power desde la presentación del nuevo Qashqai. Esta nueva versión para el todocamino compacto japonés se antojaba imprescindible, ya que competía en uno de los segmentos más poblados del mercado sin ninguna versión ‘ECO’ y con una única motorización de gasolina de 117 CV. Para el nuevo Juke Hybrid, Nissan ha aprovechado las sinergias creadas por la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi para montar el propulsor del Renault Captur E-Tech en su vehículo. Esta mecánica combina un motor de gasolina atmosférico de 1.6 litros y 94 CV con dos motores eléctricos de 49 CV y 20 CV, respectivamente. La potencia combinada alcanza los 145 CV de potencia y desde Nissan confirman una reducción del 20% del consumo respecto al motor de gasolina de 117 CV, lo que se traducirá también en una reducción de emisiones. Circulación en modo eléctrico Como en todos los híbridos convencionales, la batería de este Juke Hybrid no ofrecerá una gran capacidad, 1,2 kWh en este caso, sino que se valdrá del exceso de potencia del motor y de la frenada regenerativa -Nissan confirma la introducción del sistema e-Pedal para la conducción con un solo pedal- para irla recargando sobre la marcha. No obstante, Nissan asegura su SUV compacto puede circular en ciudad hasta el 80% del tiempo en modo 100% eléctrico gracias a su transmisión multimodal desarrollada por Renault, sin embrague y, según cuenta la marca, dos velocidades eléctricas para el arranque y cuatro de combustión. Así, el Juke Hybrid “siempre arranca en modo eléctrico”. A partir de ahí, si el conductor activa el modo eléctrico, el motor de combustión entrará en juego cuando la batería se descargue para volverla a recargar rápidamente y seguir conduciendo en modo eléctrico. Si no se activa el modo eléctrico, el Juke Hybrid trabaja para conseguir la máxima eficiencia posible y para circular lo máximo posible con el motor de combustión apagado. Paralelamente, el conductor cuenta con tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport que varían el comportamiento de sistemas como el climatizador o la frenada regenerativa, además de la dureza de la dirección y la respuesta del acelerador según sus necesidades. Pese a que las principales novedades en el Juke Hybrid están en su mecánica, también incluye sutiles cambios estéticos en el exterior para distinguirse del resto de la gama y para optimizar su aerodinámica. En ese sentido, se ha mejorado la eficiencia aerodinámica con cambios en el paragolpes delantero, en la parrilla, el alerón trasero, los pasos de rueda y la cubierta del eje trasero. Por otro lado incluye distintivos “Hybrid” en las puertas y el portón trasero, una nueva franja en negro brillante en la parrilla y dos nuevos diseños de llantas de 17 y 19 pulgadas. El habitáculo se mantiene prácticamente intacto, con cambios lógicos como la sustitución del cuentarevoluciones por un indicador de gestión de la energía con las secciones “Charge”, “Eco” y “Power”, una función específica para la gestión del flujo de energía en el sistema de infoentretenimiento y un botón para activar el modo eléctrico. Pese a mantener la misma habitabilidad que su versión de combustión, el Juke Hybrid pierde maletero a causa de la localización de la batería, que se sitúa bajo el piso del mismo, pasando de los 422 litros a los 354 litros. El lanzamiento del Juke Hybrid se prevé para este verano por un precio que todavía no ha sido desvelado. El Nissan Juke se ofrece desde 19.900 euros.