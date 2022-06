Las leyendas como Carlos Sainz no entienden el paso del tiempo como el resto de mortales. Su espíritu competitivo es capaz de adaptarse a los cambios, todo supone un reto a superar y buscan hacerlo con los mejores méritos posibles. No es de extrañar, entonces, que fuera el primero en unirse al equipo de Audi en el Dakar con el RS Q e-tron. Una experiencia en la que todos ganaron y que les ha llevado a protagonizar uno de los capítulos de los encuentros Audi Talks.

Lejos de lo que podríamos imaginar, esta entrega empieza con Carlos Sainz como copiloto de José Miguel Aparicio, Director General de Audi España. El “matador” concede el volante a cambio de una agradable charla rememorando sus inicios en el mundo del motor. El bicampeón del mundo de rallyes y 3 veces ganador del Dakar explica cómo asistía a ver correr a su hermano, Antonio Sainz, cuando competía por la Comunidad de Madrid. Sentado en el lado derecho del Audi e-tron GT, el único sonido que filtra el vídeo es el de sus voces, con un trato cercano e ideal para sacar algún titular. “Empiezo a tener la ilusión de llegar el día en el que me saque el carnet de conducir y pueda correr mi primera carrera. Así fue”, comentó Sainz.

“Un piloto no puede tener miedo”

Como haría cualquier hijo de vecino, Aparicio le pregunta sobre el miedo, a lo que Sainz responde sin dudar: “No lo tienes, el piloto de carreras no podría ser piloto teniendo miedo. Al revés, disfrutas de ese riesgo, pero es controlado”. Algo que rápidamente enlaza con la pasión que le representa y las espinas de su historia; “Me hubiese gustado ganar el Rally de Suecia” aceptó el piloto.

En la cafetería de la universidad de ingeniería donde asistía José Miguel Aparicio solo se hablaba de Carlos Sainz. Su carrera es una lista de victorias y retos conseguidos, “Yo siempre me he considerado afortunado, pese a la percepción de la gente de mi mala suerte con la rutura del motor en el Rally de Gran Bretaña del 98”. Afrontar el reto del Dakarcon un coche electrificado como el RS Q e-Tron es otro caramelo en su trayectoria, aunque sería capaz de renunciar a otro título si fuera en pro de la primera temporada de laurel para su hijo Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1.

Valentía para mejorar el mundo

En ese punto José Miguel Aparicio aprovecha para crear un paralelismo entre la vida del “matador”, sus retos, y lo que ha ido haciendo Audi, “la forma de competir también ha sido valiente”. Algo que no sería posible sin mentes pensantes como la de Fermín Soneira, ingeniero asturiano que es responsable a nivel mundial de la gama e-tron de Audi. El principales promotor de la electromovilidad en Audi, fue muy claro en la charla: “el motor de combustión ya no es la solución, el coche eléctrico es el futuro”. Además, subraya: “Ya no quieres volver atrás”, así justifica su motivación en la vida: “Generar cambios positivos y en las personas”.

Sobre el Dakar también tuvieron unas palabras, empezando por lo ambicioso del proyecto. Tal como confirmó Sainz: “Se quería hacer todo lo posible para ser, lo antes posible, competitivo. Audi no puede hacerlo de otra manera”. “Hay que reinventarse siempre, tener la capacidad de mirar hacia el futuro” responde Sainz ante una pregunta sobre los cambios y la evolución.

A lo que Soneira añade: “Estamos ante un reto intergeneracional, lo que hacemos hoy afectará a los nietos de nuestros hijos, la responsabilidad es muy grande”. Pero lo mejor es ver la entrevista completa y no perderte ni un segundo de esta interesante charla sobre innovación, motivación y espíritu ganador.