La gran mayoría de conductores utilizan su coche como una mera herramienta funcional, que les llevará del punto A al punto B de manera cómoda, segura y eficiente. Para un pequeño porcentaje la máquina se convierte en arte, estímulo y pasión. No existe una razón para la afición al motor, nace de la imperiosa necesidad de sentir y conectar con la adrenalina apagada tras jornadas de intenso trabajo y oficinas claustrofóbicas. Esos locos de la gasolina, perseguidos ahora por el afán de salvar el planeta como si fueran los únicos culpables, tienen un Olimpo al que regresar: los BMW M Track Days.

Se trata de una jornada única, al volante de la gama más prestacional de la firma bávara y a las órdenes de profesionales que van a exprimir tus cualidades más allá de lo que imaginas. Se organiza en los principales circuitos de España, como Circuit Parmotor Castellolí (Barcelona) o el Jarama en Madrid, y saldrás de ahí con un chute hormonal que tardarás días en compensar.

No solo eso, mejorarás tu conducción, el paso por curva, la frenada, la anticipación y, por encima de todo, serás consciente de tus limitaciones, frecuentemente compensadas por unos deportivos que conceden márgenes insospechados. Esa electrónica que muchos se afanan en criticar nos hace, a todos, capaces de conducir auténticas piezas de Track Day. Eso sí, estamos hablando de BMW M así que las sensaciones y el gamberrismo están aseguradas.

Un aniversario para quitarse el sombrero

La división BMW Motorsport GmbH está de enhorabuena este 2022: cumple su 50 aniversario. Cinco décadas marcadas por un espíritu que ha traspasado los circuitos, convirtiéndose en una familia de modelos aspiracionales, excepcionales y tan eficaces como exclusivos.

“We are M” y para crear esa lealtad hace falta mucho más que coches pintados de competición, aunque su logotipo sea ya reconocido por todo el globo. Un logo que, con motivo de este aniversario, lucirá un diseño específico y original. Se trata de una combinación de los tonos azul, rojo y morado alrededor del círculo creado por la icónica aspa blanca y azul.

Mejorar al volante de un M

Pero de vuelta a los M Track Day, el circuito del Jarama fue el escenario de nuestra experiencia personal con la gama M disponible a día de hoy. Tal como comentan desde la propia organización: “no es un curso de conducción, es una prueba exclusiva del producto M”. Si os digo la verdad, y tras muchos cursos y pruebas de producto en circuito, parece más bien una escuela de conducción en toda regla.

Para empezar, la cantidad de vueltas que conseguimos completar no es la habitual. Además, los instructores de los M Track Days cuentan con la predisposición necesaria para reforzar tus conocimientos, algo que no sería posible con las cortapisas habituales de una jornada Experience al uso. Para ello es de vital importancia acatar sus órdenes, que no tienen otro objetivo que la de engrosar tus capacidades e ir de menos a más para poder batir tiempos que ni tú mismo esperas. El ego, en estos días, debe quedarse en “pit lane”.

¡A formar!

Además, con la ristra de caballos que te plantan frente al paddock, solo puedes arrancar con calma, van a ser muchas vueltas. Presentes y en fila nos encontramos máquinas de sueños húmedos como el M5, con el que empezó mi jornada. Luego pasarás a un M3 Competition, un M4 Competition, el rebelde Z4 M40iy el flipante M8 Competition, una de las gratas sorpresas por su aplomo y paso por curva en el Jarama.

Muchos de los clientes allí presentes consiguieron las mejoras con unidades menos prestacionales, como el M240i Xdrive, un deportivo de 375 CV y tracción total que concede más tiempo para todo. Unos segundos que pierdes rápidamente al volante de otro de mis favoritos del M Track Days: el BMW i4 M50.

Sí, es eléctrico, ¿y qué? Sus 544 CV y 795 Nm se me atragantaron nada más salir del pit lane acelerando . Por suerte, la frenada está a la altura del conjunto, que pesa 2.290 kilogramos. La autonomía era lo de menos, ¡Lo disfruté como una enana!

Algo parecido me sucedió con los SUV más potentes de la firma bávara. Presentes estaban el X4 M y X5 M. Auténticas bestias sobreelevadas que jamás esperas que cumplan como lo hacen en un trazado tan complicado como el madrileño. Su eficacia, paso por curva y frenada, algo más movidita que con cualquier otro M, te dejará los pelos de punta. Además, podrás atravesar los pianos como si nada, haciendo frente a virajes tan traicioneros como Bugatti en un abrir y cerrar de ojos.