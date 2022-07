Todos recordamos cuando vimos las primeras imágenes del Ford Bronco. El icónico todoterreno revivía para dejarnos con las ganas: no iba a llegar a Europa. Los límites impuestos por las normativas anticontaminaciónnormativas anticontaminación del viejo continente parecían unas cortapisas imposibles de superar. Los aficionados al motor, y al mundo del off-road, teníamos el corazón partido. Al fin una firma se lanzaba a la reconquista del auténtico 4x4, pero nosotros no íbamos a poder comprobar su eficacia. Hasta ahora. La firma americana ha revelado sus intenciones de lanzar el Ford Bronco en Europa, concretamente a finales de 2023 y con el volante a la izquierda.

La leyenda americana llega con cuentagotas, unas pocas unidades limitadas en algunos mercados europeos seleccionados. Efectivamente, petrolheads, España forma parte de esa lista. Así que, sin más dilación, os explicaremos el porqué de su relevancia, tanto histórica como actual.

Un icono del 4x4

El Bronco, como podéis observar, es un todoterreno de toda la vida. De carrocería cuadrada e imagen dura, su diseño ha sido seña de identidad y han conseguido reeditarlo en esta nueva generación. El Bronco original data de 1966 y muchos lo comparan, por su fuerza y capacidad de resistencia, a los F-Series. Eso sí, con la audacia y el “postureo” que otorgan los modelos americanos de la firma como el Ford Mustang. Un espíritu aventurero al que han renombrado como G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain) capaz de superar cualquier tipo de terreno.

Las propiedades off-road del Bronco actual se deben al sistema Terrain Management System, que facilita la conducción por terrenos complicados a cualquier tipo de conductor. No tienes que ser ningún experto para poder aprovechar la innovación y tecnología de la que hace gala este 4x4 moderno, al menos en la parte mecánica y electrónica.

Pese a rendir homenaje, estético, al mítico Bronco, este SUV americano incorpora modos de conducción de carretera (Normal, Eco, Sport y Resbaladizo) a los que se le unen los específicos para superficies camperas: Barro/Arena y modo Baja. Este último inspirado en las carreras al más puro estilo raid. Otras ayudas destacables son el One-Pedal Drive, que permite acelerar y frenar solo con el pie derecho, y las asistencias de estabilidad llamadas: AdvanceTrac con Roll Stability Control y el Trailer Sway Control.

Al dejar atrás el confortable asfalto español, podrás activar funcionalidades como el Trail Control. Este sistema actúa como una especie de control de crucero para campo, seleccionando una velocidad constante (hasta 31 km/h) que el Bronco mantendrá pese al terreno que le pongas por delante. Un avance que convive con el Trail Turn Assist, un sistema de vectorización de par que recurre a los frenos para reducir drásticamente el radio de giro, hasta un 40% más, para superar desafíos extremos.

También es purista

Pero si algo gustó del lanzamiento del Ford Bronco, es el respeto por el pasado 4x4 de la firma y el modelo. Este todocamino está construido sobre un chasis de acero de alta resistencia, conformado por una caja de siete travesaños que concede recorrido significativo a la suspensión. Un sistema HOSS que consta de brazos oscilantes independientes con muelles helicoidales, una decisión basada en la ligereza del eje delantero frente a la construcción sólida. Para la parte trasera sí optan por el eje rígido de cinco brazos con amortiguadores específicos para el off-road.

Para los futuros clientes de todoterreno extremo, el Ford estará disponible con componentes de protección como el blindaje del motor, la transmisión, la caja de transferencia y el depósito. Además, los raíles han sido testados contra coches, así que las rocas no serán un problema. Del mismo modo que la barra del techo y los ganchos delanteros y traseros, que llegan de serie, le aportan el guiño estético clave.

Un 4x4 del 2023

En España, el posible cliente de un Ford Bronco no tiene por qué ser un amante del campo. Todos sabemos que modelos como el Jeep Wrangler, e incluso el Mercedes-Benz G, son la herramienta a lucir en muchos casos. En este sentido, el Bronco también cumplirá con las necesidades de estos compradores, ofreciendo un habitáculo robusto pero conectado y digital.

Hablo, por ejemplo, de la combinación de espíritu aventurero que consiguen los asideros del panel de instrumentos y la consola central. Una zona protagonizada por la pantalla táctil de 12 pulgadas que incorpora el sistema de infoentretenimiento SYNC 4, la última generación de Ford con mejoras en las conexiones inalámbricas y toda la conectividad que puedas imaginar con Apple CarPlay y Android Auto. Eso sí, y con el fin de seguir siendo un auténtico 4x4, los materiales utilizados en el Bronco son básicos, fáciles de limpiar y duraderos.

Una fiabilidad que contrasta con lo sofisticado de sus sistema de sonido B&O Premium 6 con 10 altavoces, incluido un subwoofer, que se integra perfectamente con la aplicación FordPass 7 disponible. A lo que le sumamos sistemas de ayuda como las cámaras de 360 grados de serie con vistas de todoterreno, para que puedas ver lo que sucede cerca de tus ruedas sin tener que salir del habitáculo.

Todavía no tenemos la gama de motorizaciones disponible en España, ni los precios, pero podemos suponer que no será un todoterreno para el pueblo. Como tampoco serán económicos los infinitos accesorios de los que dispondrá el futuro propietario de un Ford Bronco, entre los que destacamos los sistemas de iluminación externa y la tienda de campaña en el techo, ideal para acampar en terrenos inhóspitos.