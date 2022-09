Alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible, eficiente y segura es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad y, sobre todo, las ciudades. Por ello, y con el objetivo de seguir aportando información de valor sobre la misma, Alphabet ha celebrado la VII edición de su Foro de Movilidad durante la que ha presentado las principales conclusiones de su estudio sobre el conocimiento, percepción y contribución a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la perspectiva de pymes, autónomos y particulares, centrándose en aquellos aspectos que más impactan en la movilidad.

Según este estudio alrededor de 4 de cada 10 pymes desconoce en qué consiste la Agenda 2030 y los ODS, dato que alcanza niveles cercanos al 70% tanto entre autónomos como entre particulares.

La movilidad urbana se enfrenta a una revolución sin precedentes: por un lado, han aparecido, fruto de la digitalización y la electrificación de la movilidad, una gran variedad de opciones para desplazarse, como el carsharing o la micromovilidad, y por otro, los ODS obligan a empresas, instituciones y ciudadanos a tomar decisiones conscientes y eficientes sobre la misma. El Foro de Movilidad de Alphabet ha querido obtener, en esta séptima edición, una perspectiva transversal a pymes, autónomos y particulares para indagar en su nivel de conocimiento de los ODS y cómo estos grupos de interés contribuyen en el cumplimiento de los retos marcados por la Agenda 2030.

La presentación de los resultados del estudio ha contado con la presencia de Ángeles Marín, directora de la Oficina de la Estrategia y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como representantes de los colectivos objeto del estudio: Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE; Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA; Antonio Pomares, responsable de movilidad de CECU y miembro de su junta directiva y Ana Sainz, presidenta de la Fundación SERES.

Principales conclusiones

Alicia Gálvez, directora del Foro de Movilidad de Alphabet, ha presentado las principales conclusiones del estudio, del que se concluye que 7 de cada 10 particulares y autónomos desconocen qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que las pymes son con diferencia el grupo que más los conocen.

Sobre el impacto que tienen la movilidad y el transporte en la contaminación de las ciudades, los tres colectivos coinciden en su importancia, destacando el resultado obtenido en pymes y particulares donde 3 de cada 4 lo consideran muy importante.

En cuanto a si han realizado algún cambio en sus hábitos para reducir el impacto medioambiental o si han integrado algún ODS en su estrategia empresarial, no se observan diferencias notables en cuanto a los colectivos consultados, y en todos los casos se sitúan en torno al 55%. Sin embargo, sí se aprecian cambios significativos en cuanto a su opinión sobre quién tiene la mayor responsabilidad para alcanzar la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Así, mientras el 75% de las pymes considera que su papel es esencial para este fin, los autónomos y particulares opinan que esta responsabilidad corresponde en mayor medida al Gobierno y a las grandes empresas (61% y 56% respectivamente).

El coche, la opción favorita de movilidad

Aunque las alternativas de transporte disponibles para los ciudadanos son cada vez más diversas, el vehículo sigue siendo la opción más elegida como alternativa de movilidad, observándose una transición gradual hacia los vehículos electrificados ante una futura intención de compra, y siendo las pymes el colectivo más orientado a esta opción de movilidad. A pesar de ello, la primera alternativa de las pymes sigue siendo el diésel (27%), seguido del eléctrico (22%). En el caso de particulares y autónomos el híbrido se declara primera opción (30% y 26%, respectivamente).

No obstante, el incremento del precio de los carburantes y de la electricidad, así como las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y la Unión Europea en materia de movilidad sostenible generan una gran incertidumbre. Esta situación provoca no solo que los españoles tengan dudas en cuanto al tipo de propulsión a elegir, sino que también se está incrementando el plazo de tiempo y la indecisión sobre cada cuánto cambiar de vehículo (el 46% declara que lo haría cada 10 o más años y el 31% no tiene decidido el momento en el que lo cambiará). Estos datos coinciden con el último informe sobre el parque automovilístico de la patronal Anfac, que concluía que 2021 cerró con más coches y con una edad media del parque de 13,49 años, de los más envejecidos de europa.

De hecho, según revela el estudio del Foro de Movilidad de Alphabet, un alto porcentaje de autónomos y particulares tienen vehículos de más de 10 años (34% y 41% respectivamente). Es por ello por lo que las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos se vuelven especialmente relevantes para poder cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno.

Plan Moves, ese gran desconocido

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé contar con 5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras en 2030. Una de las medidas que contribuye a cumplir con este objetivo, son los planes Moves. Durante la presentación de resultados, se puso de relieve la importancia de explicar a los usuarios las ventajas y la forma de acceso a estos planes, así como la importancia de realizar un acompañamiento durante el proceso.

En este sentido, el estudio de Alphabet revela que un 77% de los particulares desconoce los planes Moves, porcentaje que desciende ligeramente hasta el 70% en el caso de los autónomos. En cambio, son las pymes las que más conocimiento tienen de este tipo de ayudas, con un 54%.