Citroën ë-SpaceTourer, el monovolumen más cómodo y eficiente

Como hemos apuntado muchas veces, Citroën es sinónimo de comodidad. Esta cualidad se encuentra entre sus pilares fundamentales y todos sus vehículos, sin excepción, disponen de elementos que realzan el confort en marcha. No obstante, sin duda hay un vehículo que supera al resto de la gama en ese sentido, el ë-SpaceTourer, recientemente renovado para convertirse en un verdadero salón rodante.

Decimos lo de salón rodante porque viajar en ë-SpaceTourer es como hacerlo sentado en casa principalmente por su versatilidad y su espacio. Es un vehículo enorme, de 4,98 metros en su talla M y de 5,33 metros en la talla L, con lo que dispone de espacio suficiente para transportar cómodamente hasta 9 pasajeros. Además, es esta amplitud lo que le permite ofrecer diferentes configuraciones para sacar el máximo partido del vehículo.

El Citroën ë-SpaceTourer. / Citroën

Empezando, así, por su interior, el nuevo ë-SpaceTourer propone una experiencia más digitalizada, acorde a los tiempos actuales, gracias a un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas de serie en todas las versiones y una gran pantalla HD de 10 pulgadas en el centro para el sistema operativo. Como no podía ser de otra manera, el sistema My Citroën Play es compatible con los teléfonos más habituales a través de Apple CarPlay y Android Auto, y ofrece funciones como navegación 3D conectada -en la opción My Citroën Drive Plus-. Además, el conductor encontrará cargador inalámbrico (opcional) para el teléfono y hasta cuatro tomas USB C.

Respecto al resto del habitáculo, se puede optar por configuraciones de 5,7 u 8 plazas, dejando la opción del noveno pasajero en las versiones profesionales, en las que está disponible el paquete Business Lounge con una segunda fila premium que puede acomodar hasta siete personas. A todo esto hay que sumarle la versatilidad que le aportan la posibilidad de convertir el asiento del pasajero en una mesa o la de retirar los asientos tipo banqueta para ganar espacio o ajustarlo según las necesidades de carga del usuario. Es un vehículo que se adapta a cualquier uso, con resultados excelentes en cualquier circunstancia. Cabe recordar que las puertas laterales corredizas pueden ser motorizadas como opción e incluso manos libres.

Interior del nuevo Citroën ë-SpaceTourer. / Citroën

Respecto al diseño exterior, es un vehículo que hace concesiones para maximizar sus cualidades, pero eso no quiere decir que Citroën haya descuidado este aspecto porque, de hecho, es otra de sus máximas a la hora de desarrollar vehículos. En ese sentido, se muestra elegante y vigoroso por su tamaño y por un diseño fluido y con carácter. Siguiendo el nuevo lenguaje estético de la marca, sus faros se han rediseñado con su nueva firma lumínica con tres barras LED por banda y se ha apostado por la parrilla que, junto al nuevo logotipo ovalado del doble chevrón, no solo aporta modernidad, sino también tradición. Las llantas son de 17 pulgadas de nuevo diseño y estará disponible en cinco colores, gris Titane, verde Kapari, blanco Kaolin, gris Acero y negro Perla Nera.

Es eléctrico

El nuevo ë-SpaceTourer sigue apostando por la electrificación total para que cope la mayoría de ventas, aunque en España también habrá opciones diésel. En el caso del modelo enchufable, cuenta con un propulsor eléctrico de 136 CV (100 kW) de potencia alimentado por una batería que podrá ser de 50 kWh o de 75 kWh de capacidad. La primera será capaz de recorrer hasta 224 kilómetros entre cargas, mientras que la segunda podrá recorrer hasta 350 kilómetros, una cifra adecuada para la mayoría de usos tanto particulares como profesionales. No es descartable ganar algo de rango en ciudad, donde podremos jugar con sus levas para elegir un nivel de frenada regenerativa que nos permita ganar más autonomía.

El Citroën ë-SpaceTourer puede alojar hasta nueve personas. / Citroën

En cuanto a la carga, podrá recargarse a un máximo de 100 kW de potencia en corriente continua para recuperar en 38 o 45 minutos, según la batería, del 80% de la capacidad de la misma. En carga más lenta, dispondrá de hasta 11 kW en corriente alterna, dejando en siete horas y media la carga completa de la batería grande y en apenas cuatro con 50 minutos la pequeña.

Por su parte, también se ofrecerá como vehículo de combustión con un motor diésel 1.5 BlueHDi 180 de 180 CV de potencia asociado a la caja de cambios automática de ocho velocidades EAT8.

Como no podía ser de otra manera, comodidad y confort no es solo espacio y buenos asientos. Tampoco se consigue solo con extras como el techo de cristal, una posición de conducción elevada e insonorización del exterior -todo elementos disponibles en este vehículo-. Comodidad también es seguridad y en Citroën lo saben bien. Es por eso que han equipado al ë-SpaceTourer con 17 sistemas de seguridad activa con las funciones más habituales y prácticas del momento como el frenado automático de emergencia, la alerta de fatiga del conductor, la alerta de cambio de carril, el cambio automático de luces o el control de crucero, entre muchas otras.

El nuevo Citroën ë-SpaceTourer competirá en el mercado español desde 44.287 euros la versión eléctrica de talla M y acabado Business, y podrá alcanzar hasta los 56.728 euros en el caso de la Business Lounge con batería grande. La versión diésel saldrá desde 39.877 euros.