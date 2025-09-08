Los Citroën C4 y C4 X se renuevan y mantienen su posición de liderazgo y referencia entre las berlinas y sedanes del segmento C.

Con la serenidad como principal seña de identidad, los nuevos Citroën C4 y C4 X responden al objetivo de ofrecer los vehículos más confortables de sus respectivos segmentos. La amplitud interior se combina con dimensiones exteriores compactas, presencia de tecnología en su justa medida y un estilo distintivo y atractivo.

Para lograr un elevado grado de seducción, el Citroën C4 combina en su imagen el dinamismo de un sedán de estilo coupé con ligeros rasgos de estilo SUV. Por su parte, el C4 X añade la fluidez de una carrocería tipo fastback, también con perfil SUV. Ambos adoptan un frontal renovado, más moderno y estilizado, combinado con una trasera más fluida y equilibrada.

Los Citroën C4 y C4 X suponen un nuevo paso adelante en dos de los puntos fuertes de estos modelos, como son el confort y el espacio interior. Esta nueva generación del concepto “C4” adopta un rediseño de los asientos, un nuevo cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y dispone de 20 funciones de ayuda a la conducción.

Efecto de “alfombra voladora”

Los asientos Citroën Advanced Comfort ayudan a crear una atmósfera acogedora e invitan a recorrer kilómetros, gracias a su efecto acolchado y a su tapicería de colores cálidos, cualidades ahora reforzadas con 15 mm adicionales de mullido. El conductor y el acompañante pueden disfrutar de asientos con función de masaje y los respaldos se inclinan hasta 27º para permitir una postura a gusto de cada usuario.

Las suspensiones Citroën Advanced Comfort son un equipamiento de serie en toda la gama C4 y C4 X. Se trata de una ingeniosa innovación técnica, exclusiva de Citroën, que sigue con la exitosa tradición de las uniones al suelo de la marca.

El funcionamiento está basado en la presencia de dos topes hidráulicos, uno de extensión y otro de compresión, a ambos lados de cada amortiguador. Combinados con el muelle y el amortiguador, generan mayor libertad de desplazamiento y ralentizan los movimientos de la carrocería. Gracias a esta suspensión, los nuevos Citroën C4 y C4 X parecen sobrevolar la carretera.

La virtud de ser espacioso

El espacio a bordo ofrece unas cotas de habitabilidad de referencia en el segmento C, logrando acoger con extraordinaria comodidad a tres pasajeros en las plazas traseras. Además, el maletero de estos automóviles ofrece elevada capacidad y grandes posibilidades de modularidad.

En el Citroën C4 se puede disfrutar de 380 litros de volumen, que pueden ampliarse hasta 1.250 litros con los asientos traseros plegados. En el Citroën C4 X, la capacidad de carga es de 510 litros. La versatilidad aumenta con complementos como ganchos laterales para bolsas y una trampilla portaesquíes, que permite transportar objetos largos.

Los nuevos Citroën C4 y C4 X ofrecen una experiencia de conducción segura y relajante, gracias a sus avanzadas innovaciones tecnológicas. Están equipados con un cuadro de instrumentos digital, un Head-Up Display a todo color y una pantalla táctil capacitiva de 25,4 cm (10 pulgadas).

La disponibilidad de veinte tecnologías de ayuda a la conducción garantiza una experiencia de conducción dinámica y muy segura. Entre las ayudas ofrecidas por Citroën destaca el Highway Driver Assist, un dispositivo de conducción autónoma de nivel 2, así como seis avanzadas tecnologías de conectividad.

La oferta de motores incluye dos versiones eléctricas de 100 kW (136 CV) y 115 kW (156 CV) / Citroën

Oferta híbrida y 100% eléctrica

Sencilla, asequible y electrificada, la oferta de motores incluye dos versiones eléctricas de 100 kW (136 CV) y 115 kW (156 CV), equipadas con sendas baterías de 50 y 54 kWh. La autonomía puede alcanzar 415 km en el C4 y 425 km en el C4 X. Estas versiones, denominadas ë-C4 y ë-C4 X, pueden conectarse a puntos de carga rápidos de 100 kW, pasando de 10 al 80% de carga en menos de 30 minutos.

Citroën ofrece dos variantes híbridas con tecnología de 48 voltios. El Hybrid 100 adopta un motor gasolina sobrealimentado de 1,2 litros de 100 CV e incorpora un 40% de componentes nuevos. El Hybrid 136 eleva la potencia hasta 136 CV y cuenta con una caja de cambios electrificada de doble embrague ë-DCS6, de seis velocidades. También existe una versión de acceso con motor PureTech, de 130 CV.