Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?
Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
- ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- El capitán del Ejército del Aire José Arroyo Garrón recibe la medalla ‘DANA 2024’