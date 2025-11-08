El futuro próximo, por autonomía, es híbrido

Con algo más de 1.500 kilómetros de autonomía mixta, el híbrido enchufable Seal 6 se posiciona en el segmento del Skoda Superb iV y Volkswagen Passat eHybrid. No nos engañemos, la base de esta autonomía es su motor de combustión lo que puede ser un hándicap para los defensores a ultranza del eléctrico pero que sin duda sirve de acicate para los que necesiten disponer del vehículo sin necesidad de planificar recargas con anticipación vayan donde vayan.

Con una longitud de 4,84 metros y un ancho de 1,88 metros su interior espacioso garantiza confort para cuatro adultos, soy de los que piensa que cinco adultos ya necesitan un monovolumen, bajo cuyo habitáculo se encuentran las baterías que incluso pueden suministrar energía a aparatos externos, lo que se denomina V2L o ‘Vehicle to Load’ que a través de un enchufe doméstico puede alimentar aparatos hasta un máximo de 3,3KW.

La potencia declarada es de 212CV que entrega a través de su motor de gasolina atmosférico, sin turbo, de 1.5 litros al que se suma el motor eléctrico. Se puede seleccionar el empuje únicamente eléctrico, modo EV que alcanza hasta 105 kilómetros de autonomía o el modo HEV que permite el uso combinado de ambos, suministrando a su vez carga a las baterías mediante un inversor que permite mantener una carga mínima eléctrica previamente seleccionada.

El Seal 6 DM-i es merecedor del distintivo ‘Cero’ de la DGT lo que facilita su circulación sin manual de instrucciones por el centro de las ciudades ya que éstas se han convertido en algún caso entrampas, no para infractores, sino simplemente para conductores desconocedores de las cada vez, más limitaciones.

El equipamiento tecnológico se da ya más que por supuesto, referido a pantallas táctiles, navegación, detección de cansancio o cambio de carril… por lo que me detendré en los aspectos más novedosos o curiosos. Y aquí hay dos novedades: el ‘Child presence detection’, un detector de presencia infantil para evitar esos olvidos que han causado tragedias en más ocasiones de las que podemos imaginar y la cámara de vigilancia del conductor, que es una máquina de reñir que se activa cada vez que el conductor desvía su mirada de la carretera, en algunos casos para consultar simplemente el navegador. Por cierto, funciona incluso cuando el conductor lleva puestas las gafas de sol.

He sido, y sigo siendo, un escéptico de los coches eléctricos ya que la autonomía y el precio me parecían unas barreras insalvables para la mayoría de los conductores. Al menos los que piensan en un vehículo versátil todo uso. Tanto para desplazamientos en ciudad como para viajes y escapadas. Poco a poco, estas barreras van superándose. A los 1.500 kilómetros de autonomía del Seal 6 se le unen unos precios que empiezan a ser terrenales. El BYD Seal 6 tiene un precio de 30.790€ con el Plan Moves, que se reduce hasta los 27.990€ si optamos por financiarlo con la marca.

*Antonio Mayorgas es director comercial de El Periódico Extremadura y piloto