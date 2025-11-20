Citroën C5 Aircross: apuesta inteligente por la electrificación

Familiar, cómodo y tecnológico. El nuevo Citroën C5 Aircross entra de lleno en el segmento C con una carrocería SUV espaciosa. Además del diseño y la tecnología, uno de los puntos fuertes del C5 Aircross es su gama de motores.

Se presenta como una puerta de entrada a la electrificación perfecta, ya que cubre un amplio rango de opciones entre las que elegir la que más se ajuste a las propias necesidades.

Empezando por el Citroën C5 Aircross híbrido, de 145 CV. Gracias a la asistencia eléctrica, el consumo de este motor está homlogado en los 5,4 litros a los 100 kilómetros.

El nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

El siguiente nivel es el nuevo Citroën C5 Aricross híbrido enchufable. Con una potencia combinada de 195 CV, ofrece una autonomía total de 1.100 kilómetros y puede recorrer hasta 96 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

Por útlimo, el Citroën ë-C5 Aircross es la opción 100% eléctrica. Ofrece dos versiones: una de 210 CV con una batería de 73 kWh y otra de 230 CV con una batería más grande, de 97 kWh. Las autonomías van de los 520 a los 680 kilómetros en WLTP.

Tecnología y confort

Gran parte del trabajo que Citroën ha llevado acabo en el nuevo C5 Aircross, tanto en sus versiones híbridas como en la eléctrica, lo ha ganado el interior.

Este SUV goza del concepto C-Zen Lounge de Citroën, donde la tecnología gana protagonismo sin perder un ápice de comodidad.

Así, la nueva estructura de pantallas del Citroën C5 Aircross ubica un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas que trabaja en conjunto con un head-up display. La pantalla del sistema de infoentretenimiento es de tipo cascada, con un diseño en vertical que cae hasta la consola central, donde aparecen la palanca del cambio de marchas y el selector de modos de conducción. Obviamente, este Citroën cuenta con Apple CarPlay y Android Auto, además de Chat GPT integrado.

Interior del nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

El confort continua en los asientos, que disfrutan de la tecnología Citroën Advanced Confort, con espuma de alta calidad. Los asientos delanteros se pueden ajustar eléctricamente y los ocupantes pueden activar funciones de masaje, ventilación y calefacción. Los asientos traseros también son calefactables.

Las versiones más equipadas del nuevo Citroën C5 Aircross llevan de serie el paquete Drive Assist 2.0, con funciones de conducción semiautónoma de nivel 2. Entre ellas, está el asistente de cambio semiautomático de carril, límite de velocidad, detección de ángulos muertos, alerta de tráfico cruzado trasero y cámara de alerta de atención al conductor.

Amplitud del Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

Gama y precios

La gama del nuevo Citroën C5 Aircross, en todos sus motores, disfruta de tres acabados: You, Plus y Max. Además, pensando en los condcutores profesionales, se suma la opción Business. Los precios para el nuevo Citroën C5 Aircross empiezan en los 29.690 euros para el motor híbrido, 39.590 euros del híbrido enchufable y los 42.590 euros del eléctrico, sin aplicar ayudas.

Citroën ofrece con su nuevo C5 Aircross una opción capaz y cómoda, tanto para el uso diario como para los viajes más largos, sin descuidar los detalles o la tecnología.