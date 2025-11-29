Ebro S700 PHEV 1.5 TGDI: el renacer de una marca histórica en clave híbrida

La marca Ebro se remonta a los años cincuenta del pasado siglo, concretamente a 1954 cuando tras la nacionalización de las fábricas de Ford, se constituyó Motor Ibérica S.A.

Tractores, furgonetas y camiones fueron sus productos banderas hasta la adquisición por parte de Nissan en 1985, convirtiéndose en Nissan Motor Ibérica de cuyas instalaciones salió el Nissan Patrol y el Nissan Patrol GR.

Tras el cierre de la planta y la salida de Nissan, en 2024 llega el acuerdo entre EV Motors, propietario de la marca Ebro, y el grupo automovilístico chino Chery quienes se instalan en esas antiguas instalaciones de Nissan donde se ensamblan los Ebro S700 y S800.

Y uno de estos modelos, el Ebro S700 PHEV 1.5 TGDI, es el híbrido enchufable que hemos probado en esta ocasión.

Diseño y características

Diseñado como un SUV de tamaño medio-grande, el Ebro S700 PHEV mide 4,55 metros de largo, 1,86 m de ancho y 1,69 m de alto que ofrece un espacio cómodo para sus ocupantes, dotados de asientos deportivos de cuero con ventilación y calefacción.

En cuanto a su imagen exterior, incorpora los ya imprescindibles faros LED delanteros, un techo panorámico solar, una línea de luz trasera tipo “coast-to-coast” y llantas de aleación de 18 pulgadas.

El ‘pack tecnológico’ de serie incluye cámaras de visión de 360°, sistema multimedia con Apple CarPlay y Android Auto, y sonido de calidad ofrecido por un equipo Sony.

Motorización y rendimiento

El corazón del S700 PHEV es un motor tetracilíndrico de gasolina 1.5 TGDI con turbo de 1.499 cc. Del motor térmico se obtienen 143 CV, mientras que el motor eléctrico aporta 204 CV, resultando una potencia combinada de 205 kW (unos 279 CV) y un par motor de 365 Nm.

El cambio es automático tipo DHT (transmisión híbrida). La tracción es delantera, lo que favorece la eficiencia y simplifica la arquitectura mecánica, reduciendo complejidad.

Autonomía y consumo

Uno de los aspectos que más desconfianza produce en el consumidor cuando hablamos de vehículos eléctricos es la autonomía. En el caso de los híbridos enchufables, este aspecto queda totalmente resuelto por su motor de combustión que dispone de un depósito de 60 litros de combustible. Y aquí el dilema.

La autonomía del S700 PHEV en modo 100% eléctrico es de un máximo de 90 km (1.200 kms combinados gasolina y eléctrico), el límite para acceder a la etiqueta CERO. Aunque es cierto que esta autonomía permite cubrir muchos trayectos urbanos sin gastar gasolina, nos obliga a conducir con sobrepeso en los desplazamientos interurbanos. El peso del coche para acceder a esta etiqueta se eleva hasta casi los 1.900 kilos, lo que penaliza su consumo.

Prestaciones

Según Ebro y otras pruebas, el S700 PHEV acelera de 0 a 100 km/h en unos 8,4 segundos. Su velocidad máxima se sitúa en 180 km/h, cifra que puedes ver superar en la pantalla, y aquí no nos basamos en datos no del fabricante ni en otras pruebas. En cualquier caso, es una velocidad más que suficiente para un SUV donde el aspecto más relevante no es este dato, sino cómo entrega la potencia y ahí aprueba con nota.

Seguridad, ADAS y garantías

En materia de seguridad, el S700 PHEV equipa 7 airbags de serie, incluyendo frontales, laterales y de cortina; sensores de proximidad, cámara trasera y sistema de ayuda al estacionamiento a lo que se suman los sistemas de asistencia a la conducción: control de carril, frenada automática…

La garantía, ese karma que todos buscamos y en que debemos confiar al acceder a estos modelos sin un histórico en el mercado como es este recién nacido segmento:8 años o 150.000 km.

Precio

El Ebro S700 PHEV está disponible en varias versiones y la horquilla de precios va desde los 26.490€ hasta los 37.450€ (precios al contado) en función de la versión, promociones o financiación.

Leza Motor es el concesionario oficial Ebro en Extremadura

*Antonio Mayorgas es director comercial de El Periódico Extremadura y piloto