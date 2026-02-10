El nuevo Renault Clio ya está disponible en Cáceres, donde aterriza con una profunda renovación que refuerza su liderazgo en el segmento B. Lo contrarás en el concesionario Marcesa. La sexta generación del modelo, uno de los coches más vendidos de Europa, apuesta por un diseño más atlético, mayor tecnología a bordo y una gama de motorizaciones más eficientes, con especial protagonismo del full hybrid E-Tech de 160 CV, capaz de reducir el consumo hasta un 40 % frente a un motor de gasolina convencional

Desde su lanzamiento en 1990, el Clio ha marcado tendencia en su categoría, y esta nueva evolución mantiene esa filosofía: dimensiones ligeramente mayores, una presencia más contundente en carretera y un salto cualitativo que lo acerca al segmento superior.

El nuevo Renault Clio llega a Cáceres con más diseño, tecnología híbrida y eficiencia récord. / EL PERIÓDICO

Un diseño más expresivo y deportivo

El nuevo Clio crece hasta los 4,12 metros de longitud y 1,77 metros de anchura, ganando aplomo visual gracias a unas vías más anchas y a un frontal completamente rediseñado. Destaca la nueva calandra con degradado de rombos, la firma luminosa en forma de rombo y unas llantas de hasta 18 pulgadas, que refuerzan su carácter deportivo.

La gama ofrece siete colores de carrocería, entre ellos los nuevos Rojo Absoluto y Verde Absoluto, junto a tonos ya conocidos como Blanco Glaciar, Azul Rayo o Gris Pizarra.

Interior del nuevo Clio. / EL PERIÓDICO

Interior tecnológico y sensación de coche “de segmento superior”

En el habitáculo, el salto es evidente. El nuevo Renault Clio incorpora el sistema OpenR Link con Google integrado, una primicia en su categoría, con dos pantallas de hasta 10 pulgadas orientadas al conductor. Google Maps, Google Assistant y el acceso a Google Play permiten prescindir del móvil durante la conducción.

La calidad de materiales, la iluminación ambiental con hasta 48 colores y detalles como el pequeño volante heredado de modelos como Austral o Rafale refuerzan la sensación premium. En el acabado Esprit Alpine, los revestimientos en Alcantara y los detalles inspirados en la competición elevan aún más el nivel.

Más espacio y mejor confort

El nuevo Clio mejora la habitabilidad, especialmente en las plazas traseras, y ofrece un maletero de hasta 391 litros, con un umbral de carga 40 mm más bajo. La dirección más directa, el radio de giro de 10,4 metros y los ajustes del chasis optimizan el comportamiento tanto en ciudad como en carretera.

Hasta 29 sistemas de ayuda a la conducción

En materia de seguridad, el modelo puede incorporar hasta 29 sistemas ADAS, algunos procedentes de segmentos superiores. Entre ellos destacan el Active Driver Assist, el frenado automático de emergencia marcha atrás, la alerta de salida segura para ocupantes o la cámara 3D de visión 360º. Además, el botón My Safety Switch permite activar de forma rápida las ayudas preferidas por el conductor.

Motores más eficientes: protagonismo del híbrido

La gran novedad mecánica es el full hybrid E-Tech de 160 CV, que combina un motor térmico de 1.8 litros con dos motores eléctricos y una batería de 1,4 kWh. Permite circular hasta el 80 % del tiempo en modo eléctrico en ciudad, registra un consumo mixto de 3,9 l/100 km y emite solo 89 g/km de CO₂, con una autonomía que puede alcanzar los 1.000 kilómetros.

La gama se completa con el nuevo TCe 115 CV, disponible con cambio manual o automático EDC, y con la futura versión Eco-G 120 CV gasolina-GLP, que llegará en 2026 con una autonomía de hasta 1.450 kilómetros.

Compromiso con la sostenibilidad

El nuevo Renault Clio incorpora un elevado porcentaje de materiales reciclados: casi el 34 % de su peso procede de la economía circular, el 92 % de los tejidos de la tapicería son reciclados y parte de sus llantas y plásticos emplean aluminio y polímeros reutilizados, reduciendo significativamente la huella de carbono del modelo

Con esta nueva generación, Renault refuerza la posición del Clio como referente en diseño, eficiencia y tecnología, ahora también en Cáceres, manteniendo intacta una fórmula de éxito que suma ya más de 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo.