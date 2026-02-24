Peugeot E-208: autonomía de hasta 433 km y posibilidad de alimentar pequeños dispositivos eléctricos externos

El Peugeot 208 es un líder que, lejos de conformarse con su rotundo éxito comercial, no cesa de mejorar su atractivo. En el caso de la versión 100% eléctrica del modelo, el Peugeot E-208, ofrece ahora la mejor autonomía de su segmento e introduce otras novedades como un Planificador de Viajes integrado y la capacidad Vehicle to Load (V2L) que permite cargar pequeños dispositivos eléctricos.

Las actualizaciones introducidas suponen un considerable avance en un automóvil que goza de un importante protagonismo entre los más vendidos del segmento B 100% eléctrico en Europa. El Peugeot E-208 ofrece una mejor autonomía eléctrica y alcanza hasta 433 km, según ciclo combinado WLTP, para la versión equipada con motor de 156 CV, lo que supone una mejora de 23 km.

Peugeot E-208. / Peugeot

El Peugeot e-208 está disponible actualmente en dos motorizaciones eléctricas con etiqueta CERO, enfocadas en la eficiencia y la autonomía aumentada: la versión de acceso con 136 CV (100 kW) y batería de 50 kWh, y la opción más potente de 156 CV (115 kW) con batería mejorada de 51 kWh.

Esta evolución y actualización en términos de autonomía refuerza la posición del Peugeot E-208 como referente en eficiencia y supone un paso adelante importante para dar respuesta a clientes que desean, además de disfrutar de un uso urbano diario, realizar largos kilometrajes con mayor libertad.

Peugeot E-208 . / Peugeot

Planificador de viajes

Para garantizar la total tranquilidad de sus clientes, la firma francesa incorpora en el Peugeot E-208 el Planificador de Viajes e-Routes, una aplicación independiente que no necesita del navegador. Está disponible a través de Apple Car Play o se puede utilizar a través de la Navegación.

Con el objetivo de calcular la ruta ideal, el sistema tiene en cuenta la distancia a recorrer, el nivel de carga de la batería a la salida, el nivel de carga deseado a la llegada y las estaciones de carga disponibles cerca del destino, considerando el consumo de energía en función de varios criterios como la velocidad, el tráfico, el tipo de carretera y la elevación del terreno. Por su parte, la introducción de la función “80% charge limit”, disponible en corriente alterna CA, permite también adaptar el nivel de carga al uso diario del vehículo.

Peugeot E-208. / Peugeot

Función V2L

El Peugeot E-208, un compacto urbano que destaca por su versatilidad y polivalencia, está equipado de serie en toda su gama de acabados con la preinstalación que permite disfrutar de la función V2L, una tecnología que ofrece la posibilidad de alimentar un dispositivo eléctrico a través de la batería de alto voltaje del automóvil. La función V2L es útil, por ejemplo, para cargar una bicicleta eléctrica o manejar la iluminación móvil.

Mediante un cargador embarcado monofásico de serie de 7,4 kW, esta función se logra mediante un adaptador bidireccional disponible en la tienda de accesorios de los concesionarios oficiales Peugeot, permite alimentar equipos externos a través de la entrada de carga y puede proporcionar hasta 3,5 kW y 16 A.

Las mejoras adoptadas por el Peugeot E-208 se añaden a otras novedades disponibles en la gama. El exitoso modelo francés del segmento B estrena una cámara de video multifunción que mejora la seguridad al ampliar el área de detección de la frenada automática de emergencia, para una mejor consideración de ciclistas y peatones. Se potencia, de esta forma, el capítulo relacionado con la seguridad del entorno del vehículo.

Peugeot E-208. / Peugeot

Eficiencia real comprobada

Cabe recordar que el Peugeot E-208 100% eléctrico ocupó el primer lugar de 84 modelos en el Ecotest 2024 de ADAC, asociación automovilística alemana, la más grande de Europa. Se trata de un estudio que mide de forma independiente la eficiencia de los modelos disponibles en el mercado europeo, en el cual se calcula el consumo de energía de los vehículos en condiciones reales, en el tráfico.

Noticias relacionadas

El Peugeot E-208, por su condición de vehículo 100% eléctrico con etiqueta CERO de la DGT, puede beneficiarse de las nuevas ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos, introducidas por el Plan Auto+ 2030. Esta ayuda es de superior cuantía para vehículos producidos en la Unión Europea, como es el caso del compacto urbano de Peugeot, fabricado en Figueruelas, Zaragoza.