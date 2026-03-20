Peugeot anticipa las nuevas ayudas del Plan Auto+ y facilita el acceso al E-2008 y E-3008 100% eléctrico

Peugeot facilita al máximo a sus clientes el acceso a la movilidad eléctrica. Fiel a su compromiso en este sentido, la marca del león ha decidido dar un paso al frente y adelanta las ayudas de hasta 4.500 euros previstas por el nuevo Plan Auto+, anunciado recientemente por el Gobierno de España.

Estas ayudas no se han lanzado oficialmente, pero Peugeot no quiere que sus clientes tengan que esperar a su puesta en marcha definitiva. Por ello, Peugeot anuncia una campaña especial y por tiempo limitado en la que anticipa el importe íntegro de las ayudas para dos de sus modelos, el Peugeot E-2008 y el Peugeot E-3008.

Peugeot E-2008 / Peugeot

Importe anticipado

Esta campaña, que se realiza en colaboración con Stellantis Financial Services, ha sido diseñada como una solución financiera adaptada a las necesidades de los actuales conductores. Se trata de un producto de financiación específico, con una duración de hasta 60 meses, gracias a la cual el cliente se beneficia de forma inmediata de un descuento equivalente a la ayuda del Plan Auto+ en el momento de la compra.

El importe anticipado por Peugeot deberá ser abonado por el cliente en la cuota correspondiente al mes 12 de su plan de financiación, momento para el cual se prevé que los compradores ya hayan recibido el abono oficial por parte de la Administración.

Peugeot E-3008 / Peugeot

Hasta 156 CV de potencia

En el caso del Peugeot E-2008, todo un referente en el competido segmento B-SUV y fabricado en Vigo, está disponible con batería de 54 kW, que desarrolla una potencia máxima de 156 CV (115 kW) y una autonomía WLTP de hasta 406 km.

La recarga es realmente rápida en corriente continua y es posible recuperar del 20% al 80% en 27 minutos, según mediciones WLTP.

Peugeot E 2008 / Peugeot

La gama del Peugeot E-2008 está compuesta por cuatro atractivos acabados, denominados Style, Allure, GT y GT Exclusive. Todos equipan de serie sensores de aparcamiento traseros, climatizador automático monozona, cámara de control de fatiga del conductor, Mirror Screen sin cable, 3 tomas de USB, etc.

La terminación Allure añade sensores de aparcamiento delanteros, Peugeot i-Cockpit con combinado digital 2D HD de 10 pulgadas, Peugeot i-Connect con pantalla táctil de 10 pulgadas y 4 tomas USB, freno de mano eléctrico y un Pack Safety formado por frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas.

Peugeot E-2008 / Peugeot

Equipamiento de alta gama

El nivel GT incorpora Visiopark 1 -una cámara trasera de aparcamiento de 180º HD-, Peugeot i-Cockpit con combinado 3D HD de 10 pulgadas, volante con comandos multimedia integrados, techo en color negro Perla Nera, barras de techo longitudinales en negro brillante, faros Peugeot Full LED Technology con corrección de altura de luces, acceso y arranque sin llave, iluminación ambiental interior, pedales de aluminio y suelo de maletero regulable en dos alturas.

Finalmente, el acabado GT Exclusive eleva al máximo el nivel de lujo al añadir llantas de 18 pulgadas, Pack Alcántara con asientos calefactables y asiento del conductor con ajuste eléctrico y masaje, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y Lane Positioning Assist.

También disfruta de Visiopark 2 -cámaras delantera y trasera HD- y sistema pasivo de control de ángulo muerto con espejos retrovisores de luz de bienvenida, Peugeot I-Connect Advanced con navegación conectada 3D y asistente vocal “Ok Peugeot”, cargador de smartphone inalámbrico de 15W y bomba de calor.

Peugeot E-3008 / Peugeot

Innovador fastback E-3008

El anticipo del Plan Auto+ por parte de Peugeot es también aplicable al E-3008, un SUV eléctrico de carrocería tipo fastback que estrena una nueva plataforma de Stellantis. La marca francesa alcanza así un nuevo nivel en materia de creatividad de diseño, de placer de conducción y en cuanto a rendimiento eléctrico.

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El Peugeot E-3008 equipa una batería de iones de litio, disponible en dos capacidades, de 73 kWh y 98 kWh. En el E-3008 Electric, la batería de 73 kWh se asocia a un motor de 210 CV (157 kW) y la versión Electric 325 Dual Motor con tracción total rinde 325 CV (240 kW). En el E-3008 Electric 230 Long Range, la batería de 98 kWh se asocia a un motor de 230 CV (170 kW) y permite disfrutar de hasta 700 km de autonomía WLTP.