Seguridad, tecnología y calidad sin concesiones: así es el nuevo C-SUV eléctrico Leapmotor B10, con 5 estrellas Euro NCAP

Fundada en 2015, Leapmotor es una empresa líder en tecnología de vehículos eléctricos inteligentes que tiene como objetivo centrarse en el usuario, aportando innovación fácil de usar y creando productos asequibles y ricos en contenido, sin comprometer la calidad y la durabilidad.

El primer modelo de la serie B de la marca es el nuevo Leapmotor B10, un automóvil 100% eléctrico concebido para conquistar los mercados globales en el corazón del segmento de los C-SUV y que llega dispuesto a marcar un antes y un después en su categoría por su posicionamiento, su estilo y sus innovaciones técnicas.

Leapmotor B10 / Leapmotor

5 estrellas Euro NCAP

El nuevo Leapmotor B10 es un SUV con seguridad de primera clase, un valor que refuerza el compromiso de la marca con los clientes europeos. Este automóvil ha obtenido la calificación de seguridad 5 estrellas Euro NCAP, una demostración de la capacidad de Leapmotor para cumplir y superar las rigurosas normas de seguridad del Viejo Continente.

Durante los test Euro NCAP, en el apartado de protección de ocupantes adultos, el B10 demostró una excelente rigidez estructural y protección de los ocupantes, con un habitáculo que se mantiene estable en impactos frontales, excelente protección para las rodillas y los fémures de los ocupantes delanteros. Las pruebas con barrera rígida de ancho completo mostraron también elevada protección para todos los pasajeros y las pruebas con barrera y poste laterales obtuvieron la máxima puntuación.

Leapmotor B10 / Leapmotor

En cuestiones de seguridad infantil, la puntuación obtenida fue también muy elevada, con resultados superiores en las pruebas de choque con maniquíes de 6 y 10 años y características avanzadas como ISOFIX/i-Size y detección de presencia de niños. El nuevo Leapmotor B10 incluye un sistema de detección que avisa si se deja a un niño dentro.

El nuevo Leapmotor B10 es también un SUV brillante en protección de los usuarios vulnerables de la vía pública. Su elevada puntuación obtenida en este apartado se apoya en los avanzados sistemas de frenado de emergencia autónomo que responden a peatones, ciclistas y motociclistas, incluida la prevención de colisiones con ciclistas al abrir la puerta.

Las 5 estrellas Euro NCAP se han logrado también gracias a las tecnologías de asistencia a la seguridad equipadas como la asistencia inteligente a la velocidad, la asistencia al mantenimiento de carril, el mantenimiento de carril de emergencia y la supervisión directa del conductor para detectar fatiga y distracción. En total, el nuevo Leapmotor B10 equipa 17 funciones de ayuda a la conducción, garantizando una experiencia de conducción intuitiva y segura.

Leapmotor B10 / Leapmotor

Líderazgo en diseño, tecnología y versatilidad

El nuevo Leapmotor B10 se desmarca de sus competidores ofreciendo una combinación perfecta de diseño expresivo, tecnología avanzada y polivalencia. Su imagen exterior irradia energía juvenil y se distingue por sus curvas elegantes y líneas dinámicas, con especial protagonismo de sus faros Wing Star, full LED y con luz de carretera automática.

Buscando la experiencia más satisfactoria para los usuarios del vehículo, el interior combina materiales de alta calidad con un diseño muy funcional. Ofrece uno de los mayores espacios para pasajeros de su categoría, con unas cotas extraordinarias como, por ejemplo, los 2.390 mm de longitud entre el respaldo del asiento trasero y el espacio para los ocupantes de la fila delantera.

Leapmotor B10 / Leapmotor

El generoso espacio interior se combina con la versatilidad de configuración de los asientos y con un maletero expandible de doble capa con dos niveles. Puede ofrecer dos espacios con 95 litros y 335 litros, respectivamente, que se pueden fusionar hasta obtener 430 litros. En caso de necesidad, la capacidad de carga puede aumentar hasta los 1.415 litros y, bajo el capó delantero, hay disponibles 25 litros extra.

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El nuevo Leapmotor B10 está propulsado por un motor eléctrico de alta eficiencia que desarrolla una potencia de 160 kW (218 CV). El cliente puede elegir entre dos opciones de baterías: la batería ProMax de 67,1 kWh de capacidad cuenta con 434 km de autonomía WLTP. Por su parte, la batería Pro tiene una capacidad de 56,2 kWh y puede recorrer hasta 361 km, según ciclo WLTP.