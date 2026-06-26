Omoda 5 SHS híbrido, el coche para los que lo quieren todo

Hay coches que consiguen conjugar diferentes factores y características para presentarse como una solución de movilidad versátil, ideal para el día a día y también para los planes más especiales. El Omoda 5, en su versión híbrida no enchufable, es sin duda uno de ellos.

El Omoda 5 SHS híbrido fue el primer SUV híbrido de la marca del grupo Chery Auto en llegar a España, una mecánica que consigue la etiqueta Eco de la DGT que muchos conductores buscan y necesitan. Eso sí, gracias a su sistema híbrido no necesita parar a recargar y reduce el consumo homologado de combustible a los 5,3 litros a los 100 kilómetros, pudiendo bajar incluso en algunos escenarios.

Omoda 5 SHS / Omoda

La tecnología Super Hybrid System de la marca es una arquitectura híbrida desarrollada para maximizar la eficiencia energética y ofrecer una experiencia de conducción refinada y dinámica. Uno de los detalles que más se pueden apreciar, además de la reducción de consumos y emisiones a los 120 gramos de CO 2 /km (por esto queda exento del impuesto de matriculación), es la fluidez con la que trabajan el motor eléctrico y el térmico, sin que apenas se note el cambio entre uno y otro a la hora de circular.

Y es que la gestión electrónica optimiza automáticamente el funcionamiento conjunto de los motores eléctricos y térmico en función de las condiciones de conducción y la demanda de potencia. Además, cuenta con modos de conducción Eco y Sport, que permiten adaptar la respuesta del Omoda 5 a cada situación.

El sistema híbrido desarrolla 224 CV combinando un motor eléctrico principal de 204 CV con un motor de gasolina turbo y con cuatro cilindros 1.5 TGDI de 143 CV. También cuenta con un motor eléctrico secundario que funciona como generador de energía, pero no impulsa las ruedas. Gracias a esta configuración, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Es cómodo y eficiente en ciudad y resolutivo y cómodo en vías de mayor velocidad.

Omoda 5 SHS / Omoda

A estos dos motores se les suma una batería NMC con una capacidad de 1,8 kWh, diseñada para proporcionar una elevada capacidad de entrega de potencia en situaciones de aceleración y recuperación. En materia de seguridad, la batería cuenta con sistemas de protección capaces de desconectar automáticamente el sistema eléctrico en apenas 2 milisegundos en caso de impacto o anomalía detectada.

Diseño distintivo y mucha habitabilidad

Pero el Omoda 5 SHS híbrido no es solo práctico y eficiente. Mantiene el lenguaje de diseño vanguardista que caracteriza a la marca, como la parrilla paramétrica sin marco con detalles tridimensionales en el frontal y una firma lumínica renovada con luces diurnas LED de diseño Sharp Blade. El conjunto lo cierran unas llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas, dependiendo del acabado escogido.

Omoda 5 SHS / Omoda

Es un SUV de 4,47 metros de longitud, 1,82 metros de ancho y 1,58 metros de alto, unas medidas que le dan presencia exterior pero no le restan maniobrabilidad y, sobre todo, le permiten disfrutar de una gran habitabilidad, algo a lo que contribuye su distancia entre ejes de 2,61 metros. La comodidad de la posición del conductor y el copiloto es notable y destaca la atención dedicada a las plazas traseras y el espacio libre para sus ocupantes.

Omoda 5 SHS / Omoda

El maletero ofrece una capacidad de 372 litros, ampliable hasta 1.079 litros con los asientos traseros abatidos, lo que refuerza la versatilidad del Omoda 5 SHS híbrido: desde guardar la compra hasta cargar las maletas para unas vacaciones, hay espacio para todo.

Un interior moderno y tecnológico

En el interior del Omoda 5 SHS híbrido destaca la presencia de una tecnología fácil e intuitiva. Con una doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, que integra el cuadro de instrumentos digital y el sistema multimedia en una única superficie visual de alta definición, se pueden acceder a todos los sistemas y la información relacionada con el funcionamiento del vehículo. Obviamente, la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto está asegurada.

Todo esto se completa con un volante multifunción, un túnel central flotante con controles integrados y una disposición ergonómica de todos los mandos; además de un gran equipamiento en materia de seguridad activa y pasiva.

Omoda 5 SHS / Omoda

El Omoda 5 SHS híbrido cuenta con más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que destaca el regulador de velocidad adaptativo y el sistema de centrado en el carril que le aportan una conducción autónoma de nivel 2. Funcionan gracias a la tercera generación de la cámara multifunción Bosch EVO, que mejora la detección de carriles y el funcionamiento de los sistemas de asistencia en diferentes condiciones de conducción y climatología.

Dos acabados y un precio competitivo

Por último, un aspecto relevante del Omoda 5 SHS híbrido es la sencillez de su gama, que por un lado facilita la elección del modelo que más se adapta a las necesidades de cada conductor y que, por otro, garantiza una versión de acceso muy equipada de serie.

Esta versión, la Pure, tiene un precio de partida rompedor para el segmento de 23.990 euros incluyendo todas las promociones actuales, incluyendo las ligadas a la financiación. El acabado Premium suma otros detalles como la cámara 540 grados o el techo panorámico y volante calefactable por unos 3.000 euros adicionales.

Omoda 5 SHS / Omoda

Al igual que el resto de la gama de OMODA & JAECOO, cuenta con garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, además de una garantía específica para la batería híbrida de 8 años. Además, la marca cuenta con 105 concesionarios en España que prestan servicio tanto de venta como de postventa y cuenta con un almacén de piezas y accesorios local en Azuqueca de Henares.

De esta forma, el Omoda 5 SHS híbrido se convierte en una de las apuestas más equilibradas del mercado para aquellos que lo quieren todo sin complicarse y lo quieren a la mejor relación calidad-precio posible.

Fuente: El Periódico