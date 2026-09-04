Seat apuesta por mantener su actual hoja de ruta, aunque reconoce que su futuro sigue analizándose

Si todas las veces que los medios han anunciado la muerte de Seat se hubiese plantado un árbol, tendríamos un bosque. Eso es lo que deben pensar muchos lectores que llevan años escuchando el final de la marca española. Desde que Seat entró en el grupo Volkswagen siempre ha sonado la canción, pero siempre han sido globos sonda.

La marca siempre ha estado ahí y, hasta la fecha, ha salido a flote. Incluso hace seis años, cuando Luca de Meo abandonó el barco, el CEO del grupo, Herbert Diess, afirmó en una entrevista exclusiva a El Períódico que "Seat supone una referencia dentro del grupo Volkswagen. Creo que tiene un plan muy viable y han logrado un nivel de rentabilidad básica importante". En su primera entrevista exclusiva como CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, también dijo en El Periódico hace un año que "tenemos Seat para un buen rato". No habrán cambiado tanto las cosas de la noche a la mañana.

2027 será clave

Lo que sí es cierto es que con la aprobación del plan de viabilidad del grupo Volkswagen de ayer jueves, se abre un escenario de negociaciones con los sindicatos que a buen seguro llegarán, por lo menos, hasta final de este año. Las decisiones importantes se tomarán en 2027. Patada a seguir del grupo. Y llegados al río ya veremos por dónde deciden cruzar. Hasta entonces, a seguir acelerando con Seat.

Así se desprende de la nota que Seat ha comunicado hoy: "La marca Seat sigue siendo una parte importante de Seat S.A. y cuenta con una hoja de ruta de producto clara para los próximos años. La compañía continuará con los lanzamientos y actualizaciones de producto ya previstos, incluida la introducción de versiones mild-hybrid del Ibiza y el Arona prevista para 2027".

La compañía advierte, con lógica a tenor del momento que vive el grupo, que "más allá del ciclo de producto actual, el futuro de la marca Seat sigue analizándose. En el contexto actual, con una regulación cada vez más exigente, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos, hacen que este análisis para seguir invirtiendo en la marca Seat sea cada vez más complejo".

Respaldo al usuario

Desde Seat coinciden en señalar que "siguen siendo posibles varios escenarios más allá de 2030. En función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de la marca Seat. No se ha tomado ninguna decisión todavía. Mantener esta flexibilidad es esencial en una industria cuyo entorno regulatorio, tecnológico y competitivo sigue cambiando con rapidez. Sea cual sea el escenario que finalmente se materialice, desde Seat S.A. y nuestra red de concesionarios seguiremos respaldando a los clientes de Seat y cumpliendo todos los compromisos adquiridos con ellos", apunta la nota.

La diferenciación con Cupra es clara, y desde la compañía se esfuerzan en que se entienda la diferencia entre Seat y Seat S.A. "Es importante distinguir entre la evolución futura de la marca Seat y el futuro de Seat S.A., la compañía detrás de Seat y Cupra. Seat S.A. tiene un futuro sólido. Estamos transformando la compañía en una potencia automovilística dentro del Grupo Volkswagen, combinando dos marcas consolidadas, capacidad industrial y la flexibilidad necesaria para adaptarnos a la demanda cambiante de los clientes y a las condiciones del mercado", puntualizan desde la compañía española.

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El propio Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen, también ha querido mostrar su apoyo a Seat como compañía. “Seat S.A. tiene un papel importante que desempeñar en el futuro del Grupo Volkswagen. La compañía ha demostrado su capacidad de transformación, con una sólida base industrial en Martorell y el crecimiento imparable de Cupra. Estoy muy orgulloso de lo que el equipo de Seat y Cupra ha conseguido en los últimos años y esto me da mucha confianza de cara al futuro. Estamos comprometidos a seguir construyendo sobre esta base y a crear las condiciones para que Seat S.A. y Cupra continúen creciendo y contribuyendo al éxito del Grupo. Al mismo tiempo, debemos mantenernos flexibles y adaptar nuestras estrategias de marca y producto a la regulación, las condiciones del mercado y lo que demandan nuestros clientes", ha afirmado.