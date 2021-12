El Ceedes un modelo que siempre tendrá un hueco muy especial en la historia de KiaKia, ya que fue el primer modelo diseñado y fabricado en Europa, para Europa. Y esta circunstancia ha marcado el futuro de la marca, que espera acabar este 2021 que estamos a punto de finalizar como líder del segmento a particulares, con una cuota de mercado del 10,4%, algo impensable hace tan solo diez años.

Después de catorce años de existencia, y de muchos éxitos, llega el tiempo de la renovación con su tercera generación. Una nueva época en donde independientemente de los cambios que introduce la marca, y que analizaremos posteriormente, es de destacar la apuesta del fabricante surcoreano por mantener los propulsores de gasolina y diésel, además de la hibridación. Y es que en un mercado en donde los mensajes para acabar con los motores térmicos son constantes, y muchas veces agobiante, que un fabricante siga pensando en esos conductores que todavía no quieren dar el paso a la electrificación es algo para tener en cuenta. Evidentemente no todos los modelos tienen todas las motorizaciones, ya que en función del tipo de vehículo lleva una motorización u otra. Por ejemplo, el acabado GT no cuenta con propulsores diésel, algo que parece lógico.

Pero vamos con los cambios, que a primera vista es lo más significativo. El primer cambio era lógico, y es que poco a poco todos los modelos van incorporando la nueva imagen corporativa de la marcanueva imagen corporativa de la marca, tanto en el capó delantero como en el portón trasero. La parrilla delantera también cambia, destacando en el acabado GT Line las incorporaciones laterales que dan la impresión de que la defensa está cortada, acentuando el carácter deportivo del modelo. También cambian los paragolpes y los guarnecidos laterales. Otra de las novedades es la incorporación de las luces led de serie. En los modelos superiores el diseño de la firma lumínica es especial, con tres líneas verticales que separa las luces cruce/carretera y las de niebla. Unas novedades que se trasladan a la zaga, que en estos acabados cuenta también con un diseño especial. Exteriormente, el nuevo Kia Ceed contará con una gama de doce colores, de los que cuatro son completamente nuevos.

En el interior, y a primera vista, el conductor tiene frente a si una instrumentación totalmente digital de 12,3 pulgadas con gráficos mejorados, una relajante selección de colores y cuatro temas para personalizarla, incluido uno que cambia en función de las condiciones meteorológicas y la hora del día. A un lado de este panel de instrumentos hay una pantalla central sin marco de 10,25 pulgadas con funciones de infoentretenimiento, navegación y conectividad telemática.

Otro de los aspectos destacados de la renovación es la incorporación de las últimas novedades de las ayudas a la conducción, conocida por ADAS. Sistemas que hacen la conducción mucho más segura.

La nueva gama Ceed ofrece a los clientes una amplia selección de configuraciones de motorización con potencias que van desde los 100 CV hasta los 204 CV, incluyendo un híbrido enchufable, PHEV, y sistemas mild-hybrid, MHEV. Los clientes del Ceed también pueden elegir entre los motores turboalimentados de gasolina o diésel que se benefician de la tecnología Smartstream de Kia: de gasolina con 1,0 o 1,5 l; diésel de 1,6 l.

En esta ocasión el test drive lo realizamos a los mandos de la versión gasolina de 160 CV, que sustituye al anterior de 140 CV, con caja automática de siete velocidades, y tengo que reconocer que el coche corre, y mucho. El cambio es suave y las versiones que cuentan con levas al volante permite aprovechar al máximo el motor que, no cabe duda, llena de satisfacción al conductor más exigente.

La posición de conducción es cómoda, con todos los reglajes habituales de volante y asiento y dos pantallas que nos facilitan toda la información necesaria, sobre todo si utilizamos el navegador. Un sistema al que no le vendría mal un cambio de software para que la carretera y la ruta fijada no sean del mismo color, ya que en un primer momento puede llevar a la confusión, pero cuando te percatas no hay problema. Además, es muy intuitivo y predecible, avisando con tiempo de las maniobras que se deben hacer.

En lo que a acabados se refiere, tenemos el 5 puertas, el Proceed, el Ceed Tourer o familiar y el Tourer PHEV, que es el híbrido enchufable, con una autonomía en modo eléctrico de cincuenta kilómetros. Y en cuanto a precios, la gama comienza en los 14.300 euros para la versión tricilíndrica de 100 CV hasta los 31.476 euros de la versión más potente, de 204 CV del Proceed 1.6 T-GDi. En lo que a la versión híbrida enchufable se refiere, el precio, con las ayudas de la marca y el plan Moves se refiere, parte de los 21.050 euros.