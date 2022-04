Ford juega en casa en el Salón de Nueva York y presenta uno de esos coches que harán las delicias de los amantes de la aventura, la adrenalina y las grandes emociones. No hablamos del Ford GT Holman Moody Heritage Edition, novedad también del salón y la enésima versión especial del superdeportivo, conmemorando esta vez el podio conseguido por la marca en Le Mans en 1966, sino del Bronco Raptor, una unión de dos conceptos que solo puede derivar en algo extremo.

Y es que la firma del óvalo resucitó el SUV Bronco en 2020 para ofrecer un todoterreno para competir con nombres como el Jeep Wrangler, el Land Rover Defender o el Clase G de Mercedes-Benz. Tras entrar en producción en 2021 y ser entregadas las primeras unidades, este año Ford va un paso más allá y presenta su versión Raptor, típica de sus pick-ups F-150 y Ranger pero inédita en su todoterreno.

Estéticamente adquiere una apariencia más deportiva y aventurera con detalles como faros LED específicos, un paragolpes de acero de alta resistencia, ganchos de remolque, tapas extraíbles para el paragolpes y un nuevo capó. En el interior destacan el cuadro de instrumentos digital de 12 pulgadas, totalmente personalizable, una de sus grandes novedades, y añadidos como las costuras de contraste en color naranja, el mismo tono que presentará en el dial del selector de modos GOAT, las salidas de aire, las puertas, el volante y el logotipo Bronco en el cuadro de instrumentos, y la fibra de carbono en el volante o la palanca de cambios.

Como se puede prever, el Bronco Raptor presenta una serie de modificaciones que lo convierten en un todoterreno ideal para alcanzar grandes velocidades fuera del asfalto. Elementos como la suspensión son específicos para ofrecer un mayor recorrido y se ha optado por ensanchar su silueta para una mayor estabilidad y por instalar barras de refuerzo en el pilar B y el pilar C para incrementar su rigidez. Los ejes son nuevos, desarrollados por Ford Performance y la distancia libre al suelo es de 32,7 centímetros, 12 más que en el estándar. El Bronco Raptor montará neumáticos específicos BF Goodrich con llantas de 17 pulgadas.

Todos estos cambios llegan junto a un nuevo propulsor, un EcoBoost de gasolina biturbo de más de 400 CV, lo que lo convierte en el Bronco más potente de la historia. El motor se asociará a una caja de cambios automática de 10 velocidades ajustada según las características de la nueva versión. El conductor podrá seleccionar entre cuatro modos de escape para variar el sonido del motor: Normal, Sport, Quiet y Baja, así como un selector de gestión del terreno GOAT (Goes Over Any Type of Terrain) y uno de modos de conducción con hasta siete modos -siendo el Baja el más extremo-.

El lanzamiento del nuevo Ford Bronco Raptor está previsto para el próximo verano por un precio todavía no confirmado.