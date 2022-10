Más rápido, más eléctrico, más sostenible. Así es el futuro. La automoción se encuentra el plena revolución tecnológica y en ella la electrificación juega un papel determinante. Todo el sector se halla inmerso en una transformación evolutiva que afecta a todos los escenarios, desde la producción al modelo comercial (compra, suscripción, renting, sharing...) pasando por los gustos de los clientes y, como no, de la información.

Es por eso que, para seguir alineados con la evolución, con esa transformación trepidante (y más ahora en tiempos de crisis), desde PRENSA IBÉRICA queremos dar un paso adelante para seguir ofreciendo el mejor rigor informativo. A partir de esta semana transformamos NEOMOTORNEOMOTOR y lo hacemos dotándolo de una plataforma multimedia audiovisual ágil, moderna y con muchas, muchas novedades.

El portal de motor de PRENSA IBÉRICA sigue manteniendo la apuesta por los reportajes, las novedades, las pruebas, los consejos y las noticias más curiosas sobre ruedas, pero lo hace con un enfoque más electrificado y sostenible. Porque todo avanza, el mundo sigue girando y cada vez lo hace con mayor velocidad. Queremos ofrecer el testimonio de esta revolución histórica y hacer partícipes a nuestros usuarios y lectores de este momento crucial en la evolución humana.

Nuevos actores

La movilidad se ha llenado de nuevos actores que en los últimos años hemos ido viendo crecer. Ha llegado el momento de centrarnos en ellos porque, guste o no, son los protagonistas del futuro. Al coche y a la moto le han salido primos por doquier: patinetes elécticos y bicis eléctricas (compartidos o de propiedad) motos y coches de alquiler por horas. Esa transformación de la movilidad, acelerada por la pandemia del coronavirus, ha creado un nuevo escenario en el que NEOMOTOR también quiere ser protagonista.

Nuestro nuevo portal será más navegable, más intuitivo y más fresco. Pero nuestra transformación no va a quedar ahí. Seguiremos mejorando nuestro estilo y nuestra imagen para merecer el apoyo de nuestros usuarios, pasados, presentes y futuros. NEOMOTOR introduce el foco en la electromovilidad, en la conectividad, en las ciudades del futuro y en el proceso evolutivo de la industria de la automoción. PRENSA IBÉRICA dispone de cabeceras en los principales escenarios productivos de España (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Extremadura, Vigo...), escenarios que van a tener un peso específico muy importante en el desarrollo de esa electrificación de la movilidad. Ahí estaremos para ofrecer la mejor información.

Más allá del dato

No nos vamos a quedar en el dato, en la foto fija. Nos movemos, como el sector, y lo haremos analizando el porqué de los cambios, mostraremos las novedades y su evolución, desvelaremos los secretos mejor guardados del automóvil desde nuestro exclusivo entorno Car Of The Year, y pondremos al servicio del usuario todo nuestro equipo de profesionales para ayudar a comprender, a conocer y a entender más ese mundo cambiante que nos toca vivir. Opinaremos, escucharemos y con todo, avanzaremos.

Y todo ello sin abandonar la combustión. El horizonte de la electrificación y el final de la combustión de 2035 está claro y debemos transitar hacia él, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. Seguiremos mostrando nuestro lado más 'racing', más 'gasolinero', porque 'Teruel, existe'. Los coches diésel y de gasolina, más allá de la hibridación, seguirán teniendo su escaparate en el portal de PRENSA IBÉRICA. Trataremos toda la información, desde lo local a lo mundial, ese es el espíritu que siempre ha movido a nuestro grupo editorial. Sin lo local no existe el resto. Ahí estaremos.

Esperamos seguir contando con vuestra fidelidad, aunque también creemos que siempre es bueno comparar, así que os animamos a seguir amando el mundo del motor, a consultar y a volver con nosotros. Queremos seguir apasionando con las novedades, con los diseños más atrevidos, con la tecnología más avanzada y con las soluciones más inverosímiles. Aportaremos más contenido multimedia, vídeos, apuesta decidida por las redes sociales. Porque no basta con mandar un tuit o colgar un post en Instagram. Hay que hacerlo con calidad y siendo fieles a la realidad. Informar, contar historias. Porque eso es lo que somos, trobadores del motor. Porque NEOMOTOR destila algo que siempre nos ha gustado compartir: LA PASIÓN. Bienvenidos al futuro, bienvenidos al nuevo NEOMOTOR.