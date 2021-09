En España, todos los vehículos están obligados a pasar la ITV ITVde forma periódica para obtener la tarjeta de inspección técnicatarjeta de inspección técnica, un documento que acredita que el vehículo reúne las condiciones técnicas necesarias para circular. Si el resultado de la prueba es favorable, recibirás también el distintivo V-19, conocido popularmente como la pegatina de la ITV, que se coloca en el parabrisas para que los agentes de tráfico reconozcan rápidamente el estado del vehículo. No obstante, ¿es obligatorio llevar puesta la pegatina?, ¿te pueden multar si no la llevas?

Según el Real Decreto 2822/1998, todos los vehículos que han pasado la ITV deben llevar puesta la pegatina de forma obligatoria. Asimismo, el anexo XI del Reglamento General de Vehículos indica cómo se debe colocar: "En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. En el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en un sitio bien visible. La cara sin imprimir del distintivo será autoadhesiva".

No llevar puesta la pegatina de la ITV en el parabrisas supone una multa de 80 euros, puesto que este distintivo garantiza que el vehículo es apto para circular por las vías públicas. Debes saber que todas las multas referentes a la ITV recaen siempre en el titular del vehículo y no en el conductor. Por ello, si conduces un vehículo sin ITV que no es tuyo, no tendrás que pagar la sanción económica.

En cuanto a la pegatina de la ITV anterior, no hay ninguna ley que sancione por llevar más de una pegatina en el parabrisas, aunque es recomendable retirar las anteriores para mejorar la visibilidad.

Los colores de las pegatinas

Según el anexo XI del Reglamento General de Vehículos: "Los colores del fondo de las pegatinas y los de los caracteres se determinarán de acuerdo con el año civil en que caduque el plazo de validez de la inspección". Los colores cambian sucesivamente según esta secuencia en los años siguientes:

En la tabla siguiente puedes consultar el color de la pegatina de la ITV por años: