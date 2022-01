Los peajes en autovías están más cerca que nunca de ser una realidad. De hecho, esta medida ya forma parte del plan anual normativo de 2022 de la Administración General del Estado, en el que se incluyen todas las leyes que el ejecutivo prevé aprobar a lo largo de este año. Concretamente, esta propuesta se llevará al Consejo de Ministros el próximo 1 de febrero, como parte del anteproyecto de la ley de Movilidad. Por el momento no se sabe nada en firme sobre su tiempo y forma, pero trataremos de desvelar aquello que más interese a los conductores: cuánto costarán los peajes en las autovías, cuándo llegarán y a quién afectará.

La forma más rápida de poder poner en marcha esta medida es a través de un método de control por viñetas. Se trata de una pegatina como la de la ITV, que se expondrá en el parabrisas del coche para que un sistema de cámaras específico las detecte y regule su uso. Si no se lleva, o corresponde a una fecha previa, de inmediato el conductor será sancionado con una multa. Este sistema se emplea ya en otros países de la Unión Europea.

¿Quién deberá pagar los peajes en las autovías españolas?

Si algo ha dejado claro la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es que "todo el mundo pagará" por el uso de las autovías. Ningún conductor se librará de este nuevo impuesto, que variará su cuantía dependiendo del tipo de coche que se utilice. Los que contaminen menos pagarán menos, y los que más emisiones de CO2 emitan, pagarán más.

Partiendo de la base de que una persona lleva un coche viejo, no por gusto sino porque no se puede comprar uno nuevo, esta medida afectará de nuevo a los más vulnerables, quienes deberán de pagar más en la tarifa anual de la viñeta al no poder comprase un coche electrificado y por tanto más caro.

Las declaraciones de la ministra contradicen las que realizó en su día el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien dijo que “habría una serie de casos y circunstancias en las que no se pagaría dicho peaje, como ya desvelamos en su día en este reportaje.

¿Cuánto costarán los peajes en las autovías?

Tomando como referencia otros países en los que ya se utiliza la viñeta como método de peaje en las autovías y autopistas, se puede calcular que el pago por esta pegatina sería de entre unos 75 y 80 euros al año. Aunque este precio variará en el caso de los turismos dependiendo de su nivel de contaminación, y se multiplicará notablemente para los transportes profesionales más contaminantes, que podrían llegar a pagar alrededor de 400 euros.

¿Cuándo podrían estar en marcha los peajes?

No hay nada en firme, pero si los peajes se presentan en el anteproyecto el 1 de febrero, el Consejo de Ministros podría aprobarlos en el segundo semestre de 2023, de modo que el sistema de pago ya podría ser efectivo desde 2024, o incluso finales del propio año 2023.

Una medida para contentar a Europa

Una de las razones por las que la implantación de los peajes en las autovías españolas ya no tiene vuelta atrás, es porque así se le prometió a Bruselas como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de EspañaPlan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, necesario para que la Comisión Europea accediera a conceder a nuestro país las ayudas por los fondos COVID.

A su vez, y como reseñan en el El Periódico, con los peajes se busca una mayor integración europea mediate un sistema compatible en todo el viejo continente, puesto que la intención es unificar un sistema que permita viajar entre todos los países europeos con un único dispositivo.