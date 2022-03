Para Adela Villanueva (Badajoz, 1982), ni siquiera el cielo es el límite. Inmersa en el desarrollo de su “Tinder para empresas”, esta extremeña afincada en Suiza sigue explorando nuevas formas de aplicar las nuevas tecnologías al mundo de los negocios.

- ¿Cómo terminó dedicándose al mundo de la empresa y la tecnología?

-Porque se trata de un mundo que me ha llamado la atención siempre. Desde que era bien pequeña me ha gustado inventar cosas, idear cosas que no existen o encontrar aplicaciones a las cosas que no eran obvias.

-Usted lidera su propia empresa, ¿cree que sigue habiendo estereotipos de liderazgo que son negativos para las mujeres?

-Hay estereotipos siempre de todo, no creo que sea solo una cuestión de género. Si me permites decir algo, quien quiera estereotipar que lo haga, a ti te tiene que dar igual. Mientras tires para adelante y hagas bien tu trabajo es lo que cuenta. No hay que buscar la aprobación exterior y lo que digan otros.

-¿Siguen siendo la empresa y la tecnología sectores masculinizados?

-Puede que sí, pero no veo problema que haya sectores más masculinizados o feminizados. Lo que es importante es que el que quiera acceder y tener éxito en ellos, tenga la oportunidad de poder hacerlo sin que se cierren puertas. Y, desafortunadamente, el ser humano a veces no es apto a abrirse a cosas que salen del camino trazado.

-¿Qué mujeres le han inspirado en su vida?

-Mi abuela. Una mujer que no ha dejado que le dicte la sociedad y su entorno lo que tenía que hacer. Estudió e hizo una carrera en tiempos difíciles y, a pesar de que sus padres intentaron impedírselo, ella trabajó cuando quiso trabajar y rompió el molde que la sociedad había creado para las mujeres como ella.

-¿Qué sueño le queda por cumplir?

-Ir al espacio. En serio. Desde siempre he querido ir. Adoro nuestro planeta, pero queda tanto por explorar...