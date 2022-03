Ana Beatriz Rodríguez Moratinos (Badajoz, 1962) es bióloga, catedrática de Fisiología en la Universidad de Extremadura, donde imparte esta asignatura en el grado de Biología y Biotecnología y en el master de Biotecnología Avanzada. En 2017 recibió un premio a su trayectoria docente de excelencia.

-¿Qué es para usted la ciencia?

-El motor del progreso en todos los ámbitos. Lo que me atrajo de la investigación fue la satisfacción que supone tener una hipótesis, desarrollarla y obtener resultados que la demuestren. Y en algunos casos, poder ver su aplicación y el beneficio que conlleva. Eso te enamora y es como una adicción, es un gusanillo que hace crecer tu curiosidad y tu capacidad de observación.

-¿Tuvo referentes femeninas?

-No siempre soñé con ser científica. En el instituto una profesora despertó mi curiosidad por ser bióloga. Durante la universidad me fascinó la Fisiología Animal y en el último año realicé una beca de esa asignatura con la doctora Carmen Barriga. En 5º curso me encantó Inmunología, que impartía Isabel Olivero, y tuve claro que me quedaría en la universidad. Tras la licenciatura, gracias a una beca de la Diputación de Badajoz y a la ayuda del profesor José Prieto, catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina, pude terminar el trabajo de fin de grado y en abril de 1986, obtuve una plaza de ayudante. Esos fueron mis referentes.

-¿Tienen la misma visibilidad hombres y mujeres en la investigación y la divulgación científica?

-Creo que nosotras estamos más comprometidas que los hombres. Para una buena promoción de la I+D+i la divulgación es necesaria. Últimamente, me atrevería a decir que son más mujeres que hombres las que la hacemos, al menos en mi entorno. En mi opinión, tenemos más habilidades, se nos da mejor y lo valoramos más, sin querer ofender a nadie.

-¿Cree que detrás de grandes investigaciones hay nombres de mujeres que nunca conoceremos?

-Si nos remontamos al pasado, así era, sin duda, y la historia nos ha dado a conocer muchos ejemplos. Otros nunca llegaran a saberse. Pero creo que eso ya no pasa y si ocurren son hechos aislados. La mujer científica es ahora protagonista de lo que hace sin que su trabajo sea refrendado o validado por un hombre. Se trabaja en equipo, con igualdad y respeto por ambas partes

-Entonces, ¿hay mayor presencia femenina hoy en día?

-Sí. En mi ámbito, de carreras biosanitarias con un posible futuro investigador, ciencias de la salud, etcétera, son muchas más las que llegan a estos estudios. No solo por vocación, sino porque son notas de corte alta y las mujeres, generalmente, obtienen mejores calificaciones, son más estudiosas y luchan mucho más por conseguir lo que realmente quieren. Suelen ser menos conformistas que los varones. Así lo percibo yo. Además, no dudo que irá en incremento.