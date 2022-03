Celia Mariscal Román (Cáceres, 1995) practica calistenia desde hace seis años. Este 2021 se proclamó campeona de Europa en la modalidad de street lifting.

-¿Cuándo empezó su interés por la calistenia?

-Nunca me había interesado por el deporte, en general. Fue de casualidad cuando la calistenia llegó a mi vida. Hace seis años lo probé, me encantó y me enganché.

-¿Ha encontrado referentes femeninas?.

-Casi ninguna. Las pocas que pude encontrar en mis inicios eran rusas o ucranianas, entre otras nacionalidades. Sin embargo, con el paso del tiempo conseguí descubrir algunas chicas que también la practicaban en España.

-¿Se trata de un deporte masculinizado?

-Como todo deporte de fuerza. Sin embargo, cada vez hay más presencia femenina. En las competiciones somos más visibles. También hacemos piña entre nosotras y nos apoyamos.

-Es campeona de Europa en la categoría street lifting ¿que sintió?

-No tenía expectativas, solo quería participar sin más. Ni si quiera lo esperaba. Fui lesionada a la competición y nunca pensé que ganaría. Al principio me felicitaba todo el mundo y no sabía cómo reaccionar. Estoy muy orgullosa de mí misma.

-¿Están igual de visibilizados los premios masculinos y los femeninos?

En esta categoría (street lifting), sí. Este deporte es ya poco visible y en las competiciones sí que se puede decir que hay el mismo número de mujeres que hombres, por ejemplo. A nivel económico, en el caso de haber compensación es mínima, por lo que ahí tampoco existe brecha de género.

-¿Cuál es su meta?

-No me he planteado establecer unos objetivos marcados, aunque sí me gustaría seguir mejorando. Este es un mundo muy competitivo con uno mismo. A corto plazo me gustaría ser campeona de España. Sin embargo, lo que más me gustaría es que cada vez hubiera más mujeres que practiquen fuerza. Es imprescindible para la salud. Animo a todas a que se unan.