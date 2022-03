Un día para no olvidar y remarcar --con rojo-- en el calendario fue el 22 de febrero de 2022. Pasará a la historia porque la selección masculina y femenina de fútbol en Estados Unidos llegaron a un acuerdo para equiparar sus salarios. Todo ello después de que las jugadoras demandaran a la federación de fútbol. Las mujeres y los hombres ganarán lo mismo en el equipo nacional de balonpié al otro lado del charco, ¿sería esto posible en España? La situación la analiza la periodista deportiva Leticia Antúnez González (Badajoz, 1980) y su primera reacción es un rotundo: no.

“Creo que aquí sería impensable. El arraigo que tiene el fútbol masculino a nivel sociocultural en este país y el nivel de ingresos que genera es tan bestial que lo considero imposible. Igual allí sucede lo mismo con el baloncesto. No creo que en la Women´s National Basket Association (WNBA) lleguen a cobrar las mismas cantidades que en la NBA”, declara.

Antúnez lleva 18 años siendo periodista deportiva en Canal Extremadura, algo que soñó desde niña. “Tenía claro que queria dedicarme a ello. En mi familia siempre ha estado presente el deporte y con mi hermano jugaba a hacerle entrevistas”, recuerda. Su trayectoria le ha dejado claro que esta profesión para las mujeres es mucho más compleja que para los hombres. “No es el doble, tenemos que trabajar el triple”, lamenta. “Nos vemos obligadas a justificar nuestro trabajo en todo momento”, añade. “Aún a día de hoy, después de tantos años, recibo preguntas como: “¿Pero de verdad te gusta el deporte? Y a mí me encanta. No perciben que sea algo que puedas elegir con total libertad y por gusto. ¿Le plantearían esa misma cuestión a un hombre? Que yo sepa a ninguno de mis compañeros se la han hecho”, reflexiona.

Hay una frase que ronda la mente de Antúnez desde hace varios años: “Aspiraba en la vida a que me insultaran como a mis compañeros”, desvela. “A nosotras se dirigen siempre con vejaciones machistas o de índole sexual. Yo solo quería recibir críticas como: esta tía no tiene ni idea”, recalca. En los partidos sucede lo mismo. A día de hoy continúa siendo noticia que una árbitra sea insultada a grito de: “coge la fregona”, algo que preocupa a Antúnez, aunque al mismo tiempo señala que cree que ocurre en menor medida que hace años.

En estos momentos, la periodista es la única mujer encargada de deportes en la televisión pública extremeña. “He tenido varias compañeras pero nunca hemos coincidido más dos en la sección al mismo tiempo”, apunta. La pacense achaca, por lo general, a la gran barrera que se presenta a la hora de elegir dedicarse al sector porque ellas conocen lo que se viene después: doble esfuerzo para alcanzar metas y machismo. “Ya de por sí el periodismo es un sector marcado por la precariedad, el deportivo en nosotras lo empeora. Debo decir que es cierto que en los últimos años he visto una gran evolución, pero al fin y al cabo el ejemplo de que no lo suficiente está en que seguimos siendo dos”, sentencia.

En las redacciones de periódicos, televisiones y radios apenas hay presencia femenina en sus secciones de deporte, ni tampoco emiten encuentros deportivos en prime-time o rara vez aparecen en las portadas de prensa, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Sin duda para Leticia el cambio también está en ellos. “Si no se ofrece ese contenido nadie lo va a consumir. Es cuestión de visibilidad y en parte es nuestra responsabilidad, está claro. Si no nunca van a poder comer de ello. La mayoría de deportistas a las que he entrevistado tienen una alternativa, un plan ‘B’ al que poder dedicarse profesionalmente porque ven su futuro incierto”, explica. “Sin más presencia de la mujer no conseguiremos mucho”.

A modo resumen, si los estadios de partidos femeninos continúan vacíos, en el campo predominan insultos machistas, Flavia Lima no pueda vivir del voleibol, la preocupación de Carmen Menayo sea que las futbolistas jueguen en un campo decente, la abogada de derecho deportivo María José López González lamente que la ley está obsoleta porque excluye la conciliación o Celia Mariscal asegure que la calistenia es un deporte masculinizado no podremos hacerle un mate al patriarcado.

La única píldora positiva a los testimonios de las siguientes páginas la pone Pepa Giménez con la inscripción de un 50% de mujeres en su gimnasio de crossfit. ¿Puede considerarse un halo de luz entre tanta niebla?