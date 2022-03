Guadalupe del Arco Delicado (Almendralejo, 1972) es ingeniera civil y gerente de la empresa ARAL Consultoría S.L. Además, ejerce como secretaria general de la Asociación de Consultorías e Ingenierías de Extremadura (Asincex).

-¿Cuándo supo que quería dedicarse a la ingeniería?

-No se si mi vocación proviene de tradición familiar, pero el hecho de pertenecer a una familia en la que mi padre y mis dos hermanos son ingenieros me hizo tener claro que quería hacer una ingeniería, decantándome por Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

-Su campo es la ingeniería civil, ¿es aún un mundo de hombres?

-Cada vez menos. Tuve un gran jefe, Camilo José Alcalá, que siempre apostó por las mujeres en su empresa, y en este sentido no sufrí discriminación. Actualmente, somos más mujeres en la profesión, pero faltan empresarias y directivas. Hay que dar visibilidad a las mujeres en profesiones técnicas desde el inicio de nuestra educación, en los colegios.

-¿Le faltaron referentes femeninos con las que sentirse identificada?

-Por supuesto, no tuve ninguna referente ingeniera. Es más, en la Escuela Politécnica de Cáceres, donde me formé, no había ninguna profesora ingeniera. Afortunadamente, esto ha cambiado y hoy dan clases en el grado de Ingeniería Civil, cuatro ingenieras que clases de hidráulica, infraestructuras del transporte, y de la construcción, entre otras.

-Es secretaria general de la Asociación de Ingenierías y Consultorías de Extremadura, ¿considera haber roto barreras?

-No lo tengo muy claro. Creo que lo importante es no pensar que hay que romper barreras, hay que trabajar en igualdad de oportunidades y que la/el mejor preparado desempeñe el puesto para el que se le requiere. Nada más. “La vida no es fácil para ninguno de nosotros. ¿Y qué más da? Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos”, dijo Marie Curie.