Los últimos datos publicados en agosto de 2021 por el Instituto de la Mujer, recogidos por el Ministerio de Trabajo sobre el porcentaje de personas que piden reducciones de jornada laboral en Extremadura para cuidar a sus hijos evidencian una realidad desoladora ya que un 93,18% son mujeres. Esto significa que en los hombres no llega a un 7%. En cifras totales, son 492 madres y 36 padres.

Teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial son mujeres y que para llevar a cabo el proceso reproductivo se necesitan ambos sexos, ¿por qué existe tal brecha? La edad fertil de ellas suele coincidir con la etapa en la que su desarrollo laboral se encuentra en auge y tomar la decisión de ser madre se puede llenar de incógnitas, ya que no todas las mujeres deciden serlo.

La mayoría de entrevistadas --y no de este capítulo-- coinciden en que la imposibilidad de conciliar se convierte en una carrera de obstáculos a la hora de tener hijos y reclaman más ayudas, aunque al mismo tiempo defienden que sí ha existido evolución en los últimos años. El ejemplo lo pone Patricia Cordero Sánchez, madre de siete hijos, que asegura que en su trabajo --es técnica en la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres-- tiene flexibilidad horaria debido a la importancia que le dan a compaginar el empleo con la maternidad. Sin embargo, lamenta que fuera de su empleo no ocurra lo mismo y demanda soluciones.

Eso de que madre no hay más que una es cierto. Tanto como que sin las mujeres no habría humanidad, pero no debe recaer en sus manos esa responsabilidad. Por ello otro de los debates sobre la maternidad se centra en la libre elección de serlo. Muñecos o cocinitas de regalo desde que son niñas que derivan a autoresponsabilizarse de los cuidados o preguntas como: “¿Es que no quieres tener bebés?” cuando se sobrepasan los veintitantos pueden condicionar la vida de la mujer. No son más que estereotipos propios del sistema patriarcal, pero que llegan a hacer mella en las decisiones. Estas reflexiones las realizan en una conversación de amigas dos jóvenes cacereñas, Lorena García Vinagre y Rocío Sánchez Solana, ambas de 27 años en una tarde de febrero. Del mismo modo, hacen referencia a que se romantice, entre otras cosas, el parto o la lactancia con adjetivos como: bonito, bello, lo mejor... ¿Es esa la realidad?

Si se tienen en cuenta aún más prejuicios, se encuentra el testimonio de la musicoterapeuta pacense Livia Estévez Calero, que decidió ser madre soltera y habla, entre otras cosas, de la falta de apoyo en el ámbito laboral.

En las páginas que vienen a continuación también cuentan sus experiencias Noelia y Meme, un matrimonio en el que ambas querían pasar por el proceso de ser madre o las historia de Carmela González Sánchez y Pablo, un niño con parálisis cerebral. El broche a esta colección de maternidad lo pone Ana Trejo Pulido, fundadora de ‘Stop vientres de alquiler’, una plataforma a través de la que denuncia sin cesar el “gran negocio” detrás de la gestación subrogada.