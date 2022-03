Este 8 de marzo se cumple un año desde que Gloria García Retamar (Almendralejo, 1981), de nombre artístico Hache Retamar, lanzara Reinas de Extrarradio, un tema dedicado a las mujeres sin techo.

-¿Qué aprendió con esa canción?

-He descubierto muchas cosas como el concepto del “sinhogarismo encubierto”: mujeres viviendo en una situación de calle pero tratando de escapar de ella a través de otras alternativas: duermen en casas de amigos o familiares, en pequeños locales que les dejan pasar la noche, intercambian cuidados o compañía e incluso mantienen relaciones de pareja insatisfactorias con tal de no volver a la calle.

-Dice que “antes hacía triatlones, ahora hago canciones”. Explíquelo

-Una de mis pasiones siempre ha sido el deporte. Estuve en el club de triatlón de Almendralejo bastantes años. Sus valores y vivencias han hecho que hoy sea la mujer que soy. Por desgracia, una lesión me aparta de lo que por entonces era mi vida. Tener que dejar el deporte fue un duro golpe ya que lo era todo para mí, así que me refugié en la guitarra y en mis canciones.

-¿Son las letras de hoy más machistas que en décadas anteriores?

-Creo que por desgracia las letras machistas han existido siempre, lo único es que teníamos tan normalizado ciertos mensajes que ni siquiera nos dábamos cuenta. Hoy en día escucho canciones de antes que me encantan y me digo “juer… ¿esto decía esta letra?”. Poco a poco somos más conscientes y reparamos más en las letras y sus mensajes. Porque es cierto que van calando y es una manera de llegar a la sociedad.

-¿Ha sentido alguna vez condescendencia por parte de sus compañeros?

-Directamente de parte de compañeros no lo he sentido, pero sí es cierto que a veces algunos técnicos de sonido, productores… Tienen gestos como si por el hecho de ser mujer no supieses de ciertos temas y se dirigen a un compañero antes que a mí. Pero por suerte no es algo que me haya ocurrido a menudo.