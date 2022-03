Ivonne Romero (Montevideo, 1959) recuerda con nitidez el “día lluvioso” en el que llegó a Cáceres y empezó a salir del infierno de décadas de persecución y acoso de su expareja. Hoy prepara un libro con sus memorias: Ultimátum: Hacés lo que yo te digo o te mato.

-Usted fue víctima de maltrato psicológico, ¿hasta qué punto duelen las palabras?

-Es tremendo porque no tenés cómo demostrarlo. Por eso tardé tantos años en denunciarlo. Es un dolor, es una impotencia, que te hunde. Llegué a una depresión profunda. Pasado el tiempo me vine a enterar, pero es paulatino, tardé años.

-¿Utilizó a sus hijos para atormentarla?

-Siempre. Una vez me dijo que quería pasar el día en el campo con mi chico. Yo le dije a mi hijo que mejor no fuera. Mira mi intuición. Al día siguiente me mandó un mensaje diciendo que tenía una pistola preparada para haberlo matado. Y esta historia es una mínima parte. Un hombre que no respeta a su mujer, a la madre que le dio la vida a sus hijos, no puede ser un buen padre. El 99,9% los usan como moneda de cambio.

-¿Ha recibido algún tipo de ayuda psicológica?

-No la tenido porque no he querido, porque mi forma de pensar, que vale para mí, es que lo que yo he vivido lo tengo que solucionar yo y que con tener a mis hijos al lado ya no necesitaba más. He estado más de 10 años de juicios y lo que más me molestaba es que te juzguen por ser fuerte. Yo iba con apenas 40 kilos de peso para enfrentarlo y su abogada me dijo que yo era la verduga y la maltratadora. Yo tenía que hacerme la valiente pero iba aterrada. Fui la primera mujer en Cáceres que tuvo un teléfono de emergencia, un policía que me llamaba y me protegía, en que un hombre fuera a la cárcel por violencia de género y en que la Interpol interviniera, y de eso sí estoy feliz, de haber sido pionera. Y si esto que estoy contando vale aunque sea para que una sola mujer se deje ayudar, habrá valido la pena.

-¿Cómo cree que ha evolucionado el machismo?

-Machismo siempre ha habido. 50 años atrás esto pasaba pero no se sabía. Lo viví en mi casa con mi madre, pero las mujeres no lo contaban y tenían que tragar. Hoy la diferencia es que se está haciendo ver y se habla. También ha ayudado la liberación de la mujer, que hayamos salido del canon del hogar.

-¿Usted vive ahora tranquila?

-Muy tranquila. Primero, porque él estaba en la cárcel, y luego cuando salió sí que estuve un poco intranquila pero afortunadamente ya nunca más volvió. Para mí es ya historia porque en el camino de toda esa tortura no perdí a ninguno de mis hijos, que son divinos. Fue un acierto haber elegido Cáceres. Acá podés salir tranquila, a cualquier hora, y tengo unos vecinos que siempre están pendientes de mí.