María Bravo Santillana (Cáceres, 1994) estudió Veterinaria en la Universidad de Extremadura y ha publicado la primera tesis doctoral industrial de la región. Ha roto barreras como divulgadora científica y lleva por bandera el mensaje de Matilda Joslyn Gage a las aulas, donde reivindica el reconocimiento femenino en la ciencia.

-¿Qué pasaría si Einstein, Fleming o Newton hubieran sido mujeres?

-Probablemente no conoceríamos sus nombres. Los descubrimientos sí, pero no su identidad. De hecho conocemos a Albert Einstein pero no a Mileva Maric, una matemática excelente y su primera esposa, que fue muy relevante para que él consiguiera hacer la teoría de la relatividad y nunca recibió reconocimiento.

-¿Faltan referentes?

-Creo que no faltan, siempre han estado y lo necesario es visibilizarlas. Un referente lo es si se conoce su historia pero hay nombres de mujeres que nunca llegaremos a conocer por mucho que investiguemos. A nivel personal no tuve referentes científicas, para mí lo son las mujeres que me rodean. Mi madre, mi hermana, mis amigas... yo lo extrapolo a mi vida tanto laboral como personal.

-Como mujer científica, ¿ha notado discriminación?

-En mi trayectoria académica y laboral no. He recibido más discriminación en la calle, ajena a la ciencia, y simplemente por ser mujer que en mi vida profesional.

-¿Resulta más fácil para ellos hacerse hueco en la ciencia?

-A la hora de acceder a estudios científicos superiores, no. En las primeras etapas de la investigación el género no tiene concurrencia porque se valora el mérito. Pero es cierto que en la carrera de investigadora, cuando empiezan a aumentar las responsabilidades o liderar grupos hay más presencia masculina. Ahí entran en juego dos factores: la conciliación familiar y los roles de género asociados al liderazgo. En principio no hay una barrera, pero sí que existe un techo de cristal por romper.

-¿Habrá muchas Matilda Joslyn Gage?

-Sí, cada vez somos más mujeres con inquietudes feministas que queremos luchar por un cambio y poner todo de nuestra parte para revertir la situación. Creo que el trabajo de Matilda tuvo mucha relevancia y esto ya no se puede parar.

-¿Está en la educación uno de los cambios?

-Sin duda. Los roles de géneros vienen inculcados a los niños desde que son muy pequeños. La poca presencia femenina en los libros de texto, la falta de visibilidad de la mujer profesional en cualquier ámbito. Es mucho más difícil cambiar la mentalidad a una persona que lleva años conviviendo con una idea, que a un niño que no conoce aún la realidad.

-Realizó la primera tesis doctoral industrial de Extremadura, ¿considera haber roto barreras?

-Sí. Estamos rompiendo barreras. La investigación tiene que moverse hacia un ámbito público-privado para aportar soluciones.