El deporte femenino también se juega en los despachos. Lo sabe bien María José López (Guareña, 1967), quien lleva más de dos décadas luchando en ellos por los derechos laborales de las deportistas.

-¿Por qué el deporte femenino sigue siendo un trabajo precario?

-Porque no tienen relaciones laborales, no tienen un contrato. Ni en las máximas categorías hay convenio, solo en el fútbol femenino. No existen ligas profesionales como las hay en el deporte masculino, estamos esperando que llegue la de fútbol. Pero esto va más allá. Cuando hablamos de por qué no hay mujeres liderando en el deporte es porque se las expulsa. Tengamos en cuenta que nos regimos por un Real Decreto del año 1985 y ahí conceptos como maternidad, género o conciliación no existen. La base es que una estabilidad laboral supone una estabilidad económica y de eso carecen nuestras deportistas.

-Hay quien dice que el deporte femenino no genera tanto interés ni ingresos, ¿qué respondería?

-Bueno, depende de los deportes. En el caso del baloncesto o fútbol, por ejemplo, cuando se han retransmitido algunos partidos femeninos han conseguido una buena cuota de share en pantalla. Creo que no podemos comparar tampoco por la diferencia de años. En cuanto a rendimiento económico, invitaría a la gente a que se fijara en todos los equipos, porque aquí en la región tenemos los ejemplos del Extremadura y el Badajoz, que están pasando problemas económicos habiendo recibido ayudas así que no siempre el deporte masculino se autofinancia.

-Hay controversia por la participación de mujeres trans en competiciones femeninas, ¿cuál es su opinión al respecto?

-La autoafirmación de género en el deporte es un tema muy delicado. Lo primero es decir que toda persona tiene derecho a practicar deporte, eso es una cosa. Otra es la diferencia física y fisiológica existente, que es determinante. Que una persona se declare mujer un día y compita contra otras es absolutamente injusto y además es algo que solo se produce en el deporte femenino. Tenemos que trabajar para que estas situaciones injustas no se produzcan.