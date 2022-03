Marta Contreras, conocida artísticamente como ‘Martuska’ (Cáceres, 1993), estudió en el conservatorio Hermanos Berzosa y subirse a escenarios con su flauta travesera le despertó la curiosidad por la interpretación, lo que le llevó a estudiar Arte Dramático en la Escuela Superior de Extremadura. Ha trabajado en series como ‘La que se avecina’ y hace una semana estrenó su obra ‘Dura y Extrema’ en el Gran Teatro de Cáceres.

-¿Qué le llevó a ser actriz?

-Nunca fui buena estudiante. En Bachillerato, mientras terminaba mis estudios de flauta travesera en el conservatorio Hermanos Berzosa, supe que lo que me removía por dentro era el arte. Estuve años sobre los escenarios por la música y me dije: “¿por qué no estudias Arte Dramático?”. Jamás imaginé que lo que me esperaba sería un viaje de valores y amor. Creo que el teatro me eligió a mí. Me rescató.

-¿Qué posición tiene la mujer dentro del gremio?

-La presencia de mujeres en las artes escénicas sigue siendo inferior a la de hombres. Según varios estudios, ninguna categoría llega al mínimo del equilibrio paritario que dice la ley, un 40%. En un informe de la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE) y la asociación para la igualdad de género en la cultura Clásica y Moderna aseguraban que los datos no son esperanzadores: la presencia femenina sigue siendo baja. Ya no está de moda pensar que nosotras no tenemos aptitudes para ocupar puestos de responsabilidad. No se nos pueden negar oportunidades de avanzar en nuestras carreras comparando nuestras cualificaciones con otros compañeros; el talento femenino ni se juzga ni se demuestra.

-¿Por qué son ellos los que dirigen?

-Cada vez que hago esa pregunta tanto a género masculino como femenino, se queda en una simple bocanada de reflexión. Nadie me ha contestado coherentemente. Es dejadez y poca movilización para aplicar igualdad.

-Hable de su obra ‘Dura y Extrema’

-Nace de la necesidad de contar historias a través del arte. Por un lado buscaba poner en valor fiestas populares extremeñas como Las Carantoñas de Acehúche o El Jarramplas de Piornal; por otro, dar visibilidad al burlesque en una región que carece de estos espectáculos. Es un trabajo muy personal donde la mujer (La Serrana de la Vera) hace un viaje por el folklore a través del burlesque para lograr su mayor venganza sin darse cuenta de que así alcanzará su objetivo: la felicidad de una misma sin depender de nadie.