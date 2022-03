Patricia Cordero Sánchez tiene 46 años y siete hijos. Es de Cáceres y trabaja en la asociación de familias numerosas que preside su marido en la capital cacereña.

-¿Siempre quiso ser madre?

-Sí, desde pequeña.

-¿Tuvo que renunciar a muchas cosas por formar una familia numerosa?

-Claro, siempre se renuncia a muchas cosas. No puedes trabajar ni estudiar todo lo que quieres porque no tienes tanto tiempo. Esta sociedad no te facilita ser madre y a la vez poderte desarrollar laboralmente. Para mí todo lo que se recibe por parte de los hijos, compensa con lo que puedas perder.

-Tiene 7 hijos, ¿cómo es un día cualquiera en su casa?

-Imagino que como en todas las casas en las que hay hijos, aunque con un poco más de follón. La organización es una parte muy importante. Aprenden desde pequeños por imitación las responsabilidades que tienen. Se levantan, hacen sus camas, preparan sus mochilas, se sirven el desayuno, van al colegio o instituto, al volver se turnan para poner y recoger la mesa de la comida, hacen los deberes, juegan...

-En cuanto a conciliación laboral, ¿ha tenido dificultades?

-No. Al revés, al trabajar en la Asociación de Familias numerosas de Cáceres, que está muy concienciada con la conciliación, los horarios se adaptan a las necesidades.

-¿Cree que existen diferencias entre padres y madres en la crianza de los hijos?¿Y en las tareas del hogar?

-En cuanto a la crianza en mi familia, no; creo que la tendencia ahora es esa. Antes la brecha era mayor. Los padres se implican más en la educación y la organización de la casa, aunque el peso de las tareas del hogar recae más en la mujer. En nuestro caso nos complementamos, aunque mi marido necesitaría un cursillo avanzado de plancha.

-Al trabajar en la asociación, ¿puede decir con qué barreras se topan las familias numerosas?

-Económicas sobre todo. Por ejemplo, nos penalizan el consumo de agua o luz, en el transporte escasean ayudas. Lo mismo sucede en comedores escolares o, por ejemplo, no existen viviendas de protección oficial específicas para familias de tres o más hijos. Aunque la realidad es que estas familias son más ahorradoras. Otra barrera es la conciliación.