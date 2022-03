La cacereña Pepa Giménez-Guervós Pérez (1994) es haltera y regenta un gimnasio de crossfit, ‘Laguertha’. en Cáceres.En 2021 se presentó al campeonato del mundo de halterofilia y le cambió la vida.

-¿Cómo le llamó la atención la halterofilia?

-Descubrí primero el crossfit gracias a mi hemana. Por entonces, yo estaba cursando un máster, después de terminar el grado en Ciencias de la Actividad física y del Deporte. Desde niña me encantaban los deportes. Me gusta probar cosas nuevas, vi que el crossfit me ponía a prueba y empecé a dedicarle más tiempo. La sensación que me transmitió fue que podía hacer cosas que nunca antes había hecho. La halterofilia vino después, aunque está muy relacionada. En 2018 fui a mi primer campeonato de España y hasta que no pude tener opción para hacer la marca mínima y entrar en el campeonato del mundo, no empecé a dedicarme a la halterofilia de manera exclusiva. Ahora me dedico a ello al 100%.

-Solo cuatro años después de empezar a competir, en 2021, se presentó al mundial, ¿cómo ha sido su experiencia?

-No fui consciente hasta que no llegó la competición. Llegué a Madrid y me dije: “Pepa, estás entrenando para competir en tu primer campeonato del mundo”. Al mundial fue una atleta y volvió otra diferente. Me transformó. Vine con las pilas cargadas al máximo y con ganas de seguir trabajando día a día en superarme y dispuesta a mejorar mis propias marcas. Fue una mezcla de sensaciones que no olvidaré.

-Además regenta un gimnasio de crossfit en Cáceres, ‘Laguertha’, ¿hay muchas mujeres inscritas?

-Diría que en mi gimnasio el 50% de deportistas son mujeres. Ellas eligen cada día más los deportes de fuerza.

-En líneas generales, ¿falta visibilidad femenina en los deportes de fuerza?

-Falta visibilidad en general. No es un deporte que se pueda ver por la televisión como otros. Por poner un ejemplo, de entre tantos, recuerdo que durante los Juegos Olímpicos de Tokio eché de menos la retrasmisión de halterofilia con la misma relevancia que se emite un partido de baloncesto. En cuanto a las mujeres, cada vez hay más presencia en cualquiera de las disciplinas. La participación en competiciones es igual a la de los hombres. Se está normalizando que en ellas se premia lo mismo que en ellos: mucho trabajo y dedicación.

-¿Están equiparados los premios de las competiciones?

-Sí. No solo a nivel económico, sino en cuanto a oportunidades de participación. Son las mismas para ambos y eso es algo muy importante. Está muy equiparado porque lo que premian es el esfuerzo, la constancia y el resultado sin importar lo que seas. Aquí no hay distinción de género. Al menos esa es mi experiencia.