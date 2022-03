Para Rocío Esperilla (Badajoz, 1991) internet se ha convertido en la mejor herramienta para hacer activismo. Pero por esa ventana también ha tenido que soportar mucho odio por su condición de “mujer y LGTBI”.

-Usted ha contado en redes una situación de acoso que había sufrido en la calle y por compartir esto también fue acosada por internet

-No fue la primera vez que sufrí acoso callejero, por supuesto, ni tampoco la primera que lo compartí en redes sociales. Pero sí la primera por la que, en consecuencia, recibí acoso virtual. El acoso en redes llegó a través de Twitter. Una cuenta anónima decidió publicar un tuit con ese vídeo. En él se burlaba de mí por ser “feminista, vegetariana y bisexual” y me acusaba de haberme inventado todo. Entre los insultos se podía leer: feminazi, roja, comunista, fea, lesbiana, mentirosa, loca, tarada, etc. Los tuiteros llegaron a apostar entre ellos quién podría ligar conmigo y me enviaron mensajes privados insinuándose.

-¿Cuándo y por qué decidió empezar a hacer activismo a través de las redes?

-Antes de hacer contenido para redes sociales estuve militando en un colectivo feminista. Fue la pandemia y esa imposibilidad de ir a manifestaciones, hacer asambleas e intercambiar ideas colectivamente lo que me hizo coger el móvil para hacer en él lo que antes hacía en la calle.

-Nombre tres ventajas y tres inconvenientes de utilizar estas herramientas

-Ventajas: Es mucho más fácil acceder a multitud de conocimientos y de voces distintas que de otra forma no seríamos capaces, se democratiza el discurso y hay una gran capacidad de creación. Inconvenientes: Es muy fácil generar bulos y noticias falsas, el contenido caduca muy rápido y que el móvil nos acompaña 24 horas, por lo que si recibes acoso, es muy difícil sacarlo de tu mente.

-¿Cree que hay intereses detrás de los contenidos que se visibilizan y los que no?

-Creo que los intereses que mueven a los algoritmos son económicos. Porque lo que hay detrás son empresas buscando un beneficio. Por lo tanto se potencia lo que pueda generar polémica, enganche o viralidad y el resto corre el riesgo de quedarse en la sombra.

-Si tuviera delante a alguno de esos hombres que le han acosado por redes escondidos tras un avatar, ¿qué le diría?

-Le diría que me diese su nombre completo, que voy a ir a comisaría a denunciarle jajaja. No, en serio, le preguntaría si es consciente de que lo que ha hecho es un delito y que si lo hubiera hecho de forma presencial como mínimo podría haber ido al calabozo. Y qué es lo que le falta en su vida, para que dedique su tiempo y energías en insultar a una desconocida. Porque yo, al menos, no tengo tiempo de ponerme a hacer eso. Y eso que son ellos los que suelen acusarme de no trabajar.