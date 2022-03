Sara Solomando es una periodista extremeña que nació en Badajoz, pero pasó gran parte de su vida en Montáchez. Tiene 44 años y ahora ejerce como documentalista en Vancouver Media, productora de series como ‘La casa de papel’ o ‘Sky Rojo’.

-Según los últimos datos de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) las mujeres ocupan aún más puestos de diseño de vestuario -más de un 80%- o maquillaje y peluquería -75%- y menos en el resto, ¿qué opina?

-En mi empresa la representación en todos los sectores estamos en un 50%. Pero sí que es verdad que en general en la industria hay pocas mujeres en dirección, guion y producción.

-Es decir, ¿en los cargos de responsabilidad?

-En las universidades y escuelas cada vez hay más presencia femenina. Pero es verdad que en cargos de decisión todavía no se han alcanzado. Poco a poco. Con la llegada de nuevas plataformas, creo que se están dando pasos importantes y se están abriendo camino nuevas directoras. Estamos en la senda de romper el techo de cristal.

-¿Ha notado brecha salarial en su trayectoria?

-Por supuesto. He trabajado mucho tiempo en televisión y he podido ver que si eres joven, algo lista y un poco atractiva tienes sitio. Sin embargo los hombres que vemos no son así. ¿Cuántas mujeres de la edad de Pedro Piqueras o Matías Prats presentan informativos? Tenemos fecha de caducidad. En la dirección de los programas hay muchos hombres; en la prensa hay pocos periódicos dirigidos por mujeres y en las redacciones predominan ellas. A veces tiendo a pensar mal y creo que determinados cargos que se adjudican a mujeres por el hecho de dar una imagen. Si los medios tuvieran conciencia feminista no permitirían publicar muchas cosas. Cada vez hay más mujeres, pero tenemos que trabajar porque deje de ser una medida estética y sea realmente práctica.

-¿Cómo ve el futuro de la mujer en el mundo audiovisual?

-Cada día mejor. Me parece importante que las políticas sean feministas y den impulsos a otras mujeres en el arte. En Extremadura esto sucede. Tengo la convicción de que tardaremos, porque hay mucha resistencia pero llegaremos.