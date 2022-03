¿Son adrocentristas las materias más básicas como matemáticas, lengua o historia? La respuesta de la profesora cacereña Julia Gonzalo González es un sí rotundo. “Decía Gerda Lerner que la historia de las mujeres es indispensable y básica para lograr la emancipación, pero lo cierto es que en cualquier materia predomina la visión androcentrista y la presencia masculina. Es tremendamente injusto que se oculte e invisibilice el saber y las expectativas de las mujeres en todas las disciplinas que forman parte del desarrollo humano de menores. Se necesita una revisión exhaustiva de los materiales curriculares”, reclama.

Quizá sea la falta de visibilidad femenina en campos básicos educativos como las ciencias, lo más repetido en estas páginas. Hay unanimidad en los testimonios que centran la raíz del cambio más determinante contra el machismo en la educación, tanto en las aulas como en casa. Sin embargo, por lo general, hacen hincapié en que sean políticas estrictas y no transversales las encargadas de hacerlo posible.

“Tanto niños como niñas tienen derecho a una formación real, no sesgada y dotada de rigor en su proceso de aprendizaje y socialización. Las niñas y mujeres necesitan referentes femeninos para erradicar estos estereotipos de género y que se reconozcan todas las aportaciones de las mujeres al proceso de desarrollo humano en la historia, la política, las ciencias, las artes, la literatura o la música y no como un mero anexo ligado a un proyecto educativo”, continúa Julia Gonzalo. “Es tiempo de hacer justicia, o en consecuencia, como decía Amelia Valcárcel: ‘Con gran parte de la historia propia hurtada, sentimos confusamente que no somos herederas legítimas de ese mundo’”, sentencia.

Hacia el mismo camino se dirige el discurso de Elena Rodríguez, una profesora pacense, que se muestra crítica a la hora de hablar de la presencia femenina en los libros de texto: “Con suerte, de manera muy contextualizada, en alguna página, margen o recuadro encontramos algunos nombres de mujeres. También a alguna autora, pero siempre de manera anecdótica”, espeta. Sin rastro de protagonismo. Además, Rodríguez alude a otro problema: lo que no nos cuentan de ellos. “Pablo Picasso maltrató a una de sus parejas. Tampoco conocemos la dominación de los hombres sobre la mujer”, apunta.

La definición de Coeducación: enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo

Ambas docentes miran hacia la coeducación como la herramienta más poderosa para hacer real el cambio y la profesora Marga Sánchez Herrera se suma a su afirmación, añadiendo además en que el camino por recorrer aún es tedioso.

La socióloga Manuela Caballero Guisado señala que el género es aquello que hace referencia a roles, valores o estereotipos que cada sociedad asigna a sus miembros en función de su sexo. “Esta asignación ha generado importantes desigualdades entre hombres y mujeres”, acuña.

El último juicio sobre el origen de la desigualdad de género recogido en las siguientes entrevistas lo pone de manifiesto la educadora Sara Cisneros, que aboga por el inicio de esta discriminación en la educación aprendida en casa y que luego se ve reflejada en las aulas.