Vanessa Lesme Cohene (36 años) nació en Paraguay y lleva en Cáceres siete años. Es técnica de Igualdad y activista en Extremadura Entiende.

-¿Recuerda la primera vez que sufrió acoso por ser mujer?

-Sí. Tenía 22 años y vivía en Paraguay. Estaba con mi hermana de dos años esperando el autobús, pasó un vecino, de toda la vida al que conocemos perfectamente, nos ofreció a llevarnos. Accedimos y nos subimos al coche. Durante el trayecto, se sacó el pene del pantalón y me dijo que si quería tocar. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer y nos bajamos de forma automática. Apenas podía moverme y mucho menos al pensar en mi hermana. No tuve el valor de contarlo hasta hace dos años a través de redes sociales.

-¿Cree que las redes sociales potencian el acoso?

-Es otro canal más que utilizan los hombres para acosar a mujeres. El año pasado decidí hacer una recopilación de aquellos que me mandaban mensajes de manera recurrente y son demasiados. En muchos casos el acoso está disfrazado de flirtreo y en esto tiene mucho que ver la educación. Cuando la mujer denuncia este tipo de acoso, y otros, se abre un juicio político en el que se nos cuestiona. Esto solo evidencia que nuestra educación y sociedad está marcada por el machismo, propio de un sistema heteropatriarcal. Es imposible desvincular el acoso sexual de la educación machista.

-¿Ser mujer migrante es un agravante?

-Las mujeres migrantes latinoamericanas somos interpretadas a partir de nuestros cuerpos. Somos vistas a través de la hipersexualización marcada por estereotipos de género. Todo ello contribuye a que el abanico de la violencia sexual que se ejerce sobre nosotras sea mayor.

-¿En qué consiste su trabajo?

-Acompañamos a las trabajadoras que han tomado la decisión de denunciar un caso de acoso sexual en su centro laboral. Activamos el protocolo y le damos una atención integral.