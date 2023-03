La igualdad es una lucha constante, que no se circunscribe tan solo a un día. ¿Cómo podemos avanzar en igualdad en nuestro día a día?

Es lo más complicado. Hay que empezar a trabajar en igualdad desde los pequeños gestos. No tenemos que callarnos, ni mirar hacia otro lado cuando escuchamos un comentario machista o ante algún rol establecido. Lo que más tenemos que cuidar es la educación y crear conciencia en todas las personas, en hombres, mujeres, niños y niñas de que todos somos iguales. Hay que empezar a trabajar desde los pequeños gestos hasta los más grandes.

Se han reducido muchas desigualdades ¿cuánto nos queda para llegar a la plena igualdad y cuál es el camino?

No hay un solo camino, sino muchas veredas para llegar a la igualdad. Es verdad que se han alcanzado muchos logros, pero la igualdad real aún no existe. Hay que alcanzarla en todo el planeta. Mientras existan desigualdades en cualquier lugar de la Tierra no llegaremos a la igualdad real. Desde Diputación de Cáceres se trabaja en cooperación internacional en muchos proyectos en ese sentido en otros países menos desarrollados. Los logros conseguidos no nos pueden hacer bajar la guardia.

La mujer rural tiene por delante una doble lucha ¿Qué programas se han puesto en marcha desde la Diputación de Cáceres para reducir la desigualdad también en nuestros municipios?

Es cierto, en el mundo rural la mujer tiene un doble estigma. Desde la institución provincial se trabaja especialmente en este ámbito a través de diferentes proyectos a largo plazo. Trabajamos en el empoderamiento de las mujeres rurales. En los pueblos pequeños aún la mujer no está todo lo presente que debiera en política o cooperativismo, por ejemplo, y los trabajos están muy estereotipados. Todavía en algunos pueblos para trabajos de mantenimiento las plazas se ofertan solo a hombres. Otra de las áreas de trabajo es la reducción de la brecha digital. También estamos trabajando desde hace tres años informando de la cotitularidad de las explotaciones agrarias. En muchas ocasiones las mujeres estaban trabajando en el campo, pero no estaban dadas de alta en el régimen agrario y cuando les llega la edad de jubilación no pueden hacerlo. Junto a Fademur estamos potenciando la presencia de la mujer en las cooperativas y sus órganos de decisión. Igualmente, junto con las ampas y asociaciones de mujeres realizamos labores de sensibilización y coeducación en los municipios de la provincia que lo soliciten.

La educación es el principal camino para reducir la brecha de la igualdad. ¿El deporte es una de las vías para la concienciación de la juventud?

Sí. Antes de la pandemia se menospreciaba el ocio y las actividades culturales, pero nos hemos dado cuenta de que es una parte vital de nuestra vida. En el deporte está complicado. ¿Por qué cuando los niños y las niñas llegan a una cierta edad no pueden jugar en un equipo mixto? Me lo he planteado muchas veces y no entiendo por qué no hay campeonatos mixtos, independientemente de la edad. En muchos sitios que las niñas jueguen al fútbol todavía crea recelos.

¿Cuál es la más inminente y necesaria conquista en el ámbito de la igualdad?

En el plano de la igualdad hay que ser muy exigentes. El fin es que haya justicia social y todos seamos considerados iguales. Es decir, cuando haya la misma remuneración con el mismo trabajo, que no tengamos las mujeres que hacer un doble esfuerzo para estar en puestos de decisión… La igualdad se conseguirá cuando tanto los hombres como las mujeres nos lo creamos. Los hombres juegan un papel importantísimo en la igualdad.

¿Cuál es el lema de la institución para el 8-M y por qué?

El lema de la Diputación de Cáceres se mantiene igual por octavo año consecutivo: ‘Mantener lo conseguido. Afrontar los desafíos’. Este año la campaña de videos a mujeres de la provincia de Cáceres está encaminado a la investigación y a la ciencia. Queremos dar a nuestras niñas y niños estos referentes, que las niñas sepan que pueden llegar y que los niños conozcan que hay quien llega.