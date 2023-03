Noelia Venegas (Segura de León, 1998) siempre tuvo claro que su futuro estaría rodeado de animales. «Me he criado en el campo, con vacas y caballos, y si no hubiera logrado ser veterinaria, mi otra opción era tener animales y formar mi propia ganadería», explica. «Gracias a Dios y a mis padres he podido acceder a la universidad y trabajo de algo que me llena muchísimo», afirma.

Ama a los animales, ¿son mejores que las personas?

Te diría que sí. Tanto los enfermos como los sanos, te enseñan mucho. Día a día aprendo algo nuevo y cuando estoy con ellos me siento muy a gusto. Me dedico concretamente a caballos, pero en general yo creo que los animales son las especies más agradecidas del mundo.

¿Le gustaría especializarse en algo en concreto?

Ahora mismo me dedico a la veterinaria equina. No sé si mi futuro será con los caballos, pero dentro de todos los animales es una de las especies que más me gustan junto con las vacas. Si quieres dedicarte a caballos, que es mi objetivo, tienes que formarte muchísimo y en eso estoy. He probado en la clínica de animales pequeños (gatos, perros…) y me gusta, pero son totalmente diferente.

¿Cómo es ser veterinaria?

Es una montaña rusa. En un mal día pierdes a pacientes a los que has dedicado mucho tiempo y en un bien día ves salir sanos con sus dueños a otros a los que has visto abiertos en un quirófano.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Lo que más me gusta es el trato con ellos, aunque se pasan momentos difíciles. Cada animal te hace crear un vinculo diferente. No sé cómo pero los animales notan quién es cada persona y quién le trata bien o mal. Cuando estoy con ellos me siento muy a gusto, es una forma de recargar pilas. Estar en el campo es como recargar pilas y si eso lo puedes unir a tu trabajo se hace más ameno y no tienes la sensación de estar trabajando.

¿Existe sesgo de género en ella?

Históricamente siempre ha estado más enfocada al hombre que a la mujer, han sido mayoritariamente hombres los estudiantes y las mujeres, prácticamente inexistentes. Hoy eso ha cambiado mucho. Creo que incluso el número de mujeres supera al de hombre en las carreras. En función de la especialización, puede que la mujer se haya asociado más a animales de compañía y los hombres a los de producción. Hoy creo que la mujer se ha abierto mucho hueco en la producción y a su vez hay muchos hombres dedicados a la clínica. Se ha demostrado que ambos son válidos para cualquier especialidad.

¿Ha sentido alguna discriminación?

En la profesión de los caballos ya hay muchas veterinarias que se dedican a ello y son muy buenas. Tengo la suerte de estar rodeada de mujeres especializadas en ello. En la época que me ha tocado vivir, tengo la suerte de que no he sentido discriminación o esa insinuación de que no soy capaz porque soy mujer por parte de propietarios. Es algo que se está normalizando, ya no choca tanto ver a una mujer que se dedique a la profesión de campo y caballo.