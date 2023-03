Esther Gutiérrez (Coria, 1996) empezó entrenando de adolescente para matar los días del verano con mancuernas de su padre y sin tener demasiada idea. Hoy es Campeona de España de Powerlifting, un deporte que le mostró su mejor amigo y que aún está poco reconocido en la región, pero cuya comunidad se va ampliando. Contribuye a ello con la creación del club Powerlifting Extremadura, «el primer año éramos 7 personas y este ya hemos empezado siendo 15», cuenta.

Sufrió un accidente el día antes de un Campeonato de España y lo ganó, ¿cómo lo vivió?

Tuve un accidente de coche camino a Granada, donde se celebró la competición. Así que volví a Coria a soltar mi coche con la grúa y cogí el de mi padre para volver al campeonato porque iba con el tiempo justo. Llegué a las tres de la madrugada al hotel y al día siguiente estaba compitiendo, pensé en que ya me preocuparía después. Físicamente no estaba mal, pero psicológicamente me descoloqué.

¿Cuánto logró levantar?

Saqué 142 en sentadillas, aunque mi máxima son 147. Pero luego levanté 75 kilos en Press Banca y 162 en peso muerto. Estaba muy emocionada, porque mi anterior marca fue 155 en una competición del mismo año unos meses antes. Yo sabía que era posible llegar al podio, porque, aunque nunca estás segura al 100% sí conoces a las demás, aunque estaba con la inseguridad de que me pudiera romper por el accidente.

¿Cuánto hay que entrenar para eso?

Entreno entre 2 horas y media y 3 horas, cuatro días a la semana. No son muchos días, pero los días que entreno son muy fuertes. Con esos pesos tengo que descansar entre 10 y 15 minutos entre series pesadas de sentadillas. Lo compagino con el trabajo en la empresa de instalaciones solares Cambio Energético, en el que estoy desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que me pueden dar las 10 de la noche entrenando.

¿Cuál es su meta?

Mi meta es entrenar sin dolor. Cuando no es una cosa es otra. Nunca estoy entrenando al 100%. Simplemente seguir disfrutándolo porque para mí es muy sacrificado llegar cansada de trabajar y entrenar. Voy día a día porque no quiero frustrarme. Mi próximo objetivo es el Campeonato Absoluto de España que se celebra entre el 14 y el 16 de abril en Palacios de Goda, Ávila. Ahí tengo que sacar más kilos del total que en el último campeonato, ir sumando es mi meta.

¿Aún existen prejuicios sobre las mujeres que levantan pesas?

Lo he vivido, aunque las cosas durante estos 7 años que llevo en el deporte han cambiado. Lo primero que te decían era que cómo ibas a hacer eso, que se te iba a poner cuerpo de hombre. A veces te lo decía un muchacho delgado y te entraban ganas de decirle que si quería le pasaba las rutinas para que se pusiera como yo, aunque me mordía la lengua (risas). Los chicos nuevos que iban a entrenar me miraban asombrados por el peso que era capaz de cargar. Con el tiempo ya me conocían y se fue normalizando. Ahora ha habido un rebrote de chicas que entrenan. Y en las competiciones también se nota: en 2017 en mi categoría éramos 3 o 4, este año hemos sido 22. Es un crecimiento brutal.