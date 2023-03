El nombre de Jara Salgado Naranjo (Madrid, 1987) resuena en las cabezas de los seguidores del baloncesto. La exjugadora profesional de este deporte fue capitana del C.B. Al-Qazeres que logró un hito al ascender a la Liga Femenina. Ahora, ya retirada, mira con perspectiva la evolución de este deporte. Aunque explica que la figura de la mujer en este terreno sigue sin estar lo suficientemente reconocida y queda camino por delante, es consciente de los pequeños avances que se han ido dando con el pasar de los años. «Ahora los medios de comunicación nos tienen más presentes», cuenta.

¿Cómo recuerda aquel ascenso histórico del Al-Qázeres a la Liga Femenina?

Recuerdo que lo vivimos con una mezcla de emociones. Lo primero, hubo muchísima pasión y mucho sacrifico también, todo ello ligado a una explosión de máxima felicidad.

¿Siente que la mujer en el baloncesto ha estado lo suficientemente reconocida?

Yo creo que no ha estado lo suficientemente reconocida, pero que tampoco lo está en la actualidad. Sí se empiezan a ver ciertos cambios, como más visibilización por parte de los medios de comunicación. Con ello, hay mayor poder de influencia en la sociedad para que existan futuras mejorías en algunas cosas como las condiciones laborales. También el acceso para poder serlo.

¿Cómo influyó su madre, Vicenta Naranjo, en que se decantara por este deporte?

Mi madre me dejó probar otros deportes y aficiones antes de decantarme por este deporte. Al final fue una mezcla entre mis hermanos, que se pasaban el día con el balón entre las piernas y la pasión de mi madre. Ella era una gran aficionada al Cáceres C.B., de la ACB.

¿Qué referentes mujeres tuvo Jara Salgado en el ámbito del baloncesto?

Sin duda, Amaya Valdemoro. Ella lo dio todo por este deporte. Cuando jugaba era todo corazón y pasión.

¿Cree que si hubiera nacido unos años más tarde su figura habría estado más reconocida en este deporte?

Sinceramente, yo creo que sí. Es algo evidente que la influencia de la mujer en el baloncesto ha ido aumentando paulatinamente.

¿Qué tipo de discriminación existe todavía ?

La discriminación se hace notar mucho en las condiciones laborales. La mayoría de las deportistas profesionales deben terminar su carrera profesional o hacer un gran paréntesis en ella si quieren ser madres. En ese parón, pierdes muchas posibilidades de futuros buenos contratos con los diferentes clubes.

¿Cómo ha sido compaginar baloncesto y vida personal o familiar?

He tenido que ir adaptándome. Mi madre fundó el club de baloncesto y me adapté a ser la hija de la presidenta y una jugadora más. Ya de pequeña tome la decisión, por gusto y por pasión, de anteponer el baloncesto a cualquier otra cosa. Y fue así hasta que mi rodilla dijo «hasta aquí». Aprendí a vivir con esa decisión y por eso me puse a entrenar y a contagiar al resto mi amor por este deporte. Ahora que soy madre de una niña de dos años y un niño de siete meses, estoy algo apartada de las pistas. Pero sí que las miro de reojo, quiero que mis hijos también vivan mi fiebre por el baloncesto.