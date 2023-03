De pequeña Natalia Flores (Higuera la Real, 2003) se crió bajo la influencia de su padre, que hacía doma vaquera. El gusanillo comenzó a crecer cuando su pareja la fue ayudando en sus primeros pasos hasta que un accidente le robó la vida. La joven pacense entonces estuvo sobrepasada y dejó aparcado por un tiempo sus estudios. Pero su vía de escape fue la doma clásica. Así se apuntó a clases con una profesional que la llevó a concursar en pocos meses en el Campeonato de Extremadura.

Se dice que la hípica es uno de los deportes más igualitarios, ¿por qué?

Quizás porque es un mundo en el que las pruebas no disciernen por sexos, ni en las personas ni en los animales. Es cierto que muchas personas prefieren caballo a yegua, porque te arriesgas con la hembra a que pueda estar en celo, que pasa en primavera y otoño, y eso la hace estar inquieta. Yo he concursado con dos yeguas, la primera fue horrible pero la segunda me hizo quedar cuarta en el Campeonato de Extremadura.

¿Qué diferencia hay entre la doma clásica y la vaquera?

La vaquera tiene algo más de visibilidad, no todo el mundo se atreve a hacerla porque es un poco más complicada en sus movimientos que la clásica: en la vaquera la montura es más grande y no se tiene tanto contacto con el animal, mientras que en la clásica el contacto es más directo; en la clásica se cogen las riendas con dos manos y en la vaquera solo con una…

¿Por qué se ha asociado más la vaquera al hombre y la clásica a la mujer?

Ya es tradición, mucha gente considera que la doma clásica queda muy elegante en una mujer y la vaquera la han hecho más hombres. Hay muy poca representación femenina en la vaquera, en el Campeonato de Extremadura solo hubo una mujer. Las circunstancias personales también influyen, generalmente son personas con centros hípicos propios, que doman caballos y pueden permitirse concursar.

¿Se trata peor a la doma clásica?

El principal problema está en la visibilidad. Por ejemplo, en el Campeonato de Extremadura la doma clásica la tiraron por tierra. Es cierto que en la vaquera concursaron menos personas. Se desarrolló en el IFEBA, donde hay dos pistas dentro y dos pistas fuera. Hacía 40º fuera y dentro había aire acondicionado. La clásica se desarrolló fuera y la vaquera, dentro. Los premios en doma clásica se dieron al lado de los cuartos de baño, mientras que en la vaquera se hizo en pista donde todo queda más bonito.

¿Se puede vivir de la doma clásica o es un hobby?

Los jóvenes mayoritariamente lo tenemos como hobby. Mi profesora vive de ello, pero no por los concursos, sino por todo lo que hay detrás: clases particulares, domar potros, organizar campamentos… Es cierto que se adquiere más fama cuando se va ganando concursos y eso hace que los negocios funcionen mejor. Yo no ganaba nada, es más, salía perdiendo: tienes que pagar unos 200 euros para concursar, 100 euros para federarte, la ropa específica es cara…

¿Cuáles son sus objetivos?

Seguir superándome y alcanzar más niveles. Se me ha complicado porque me he tenido que ir a Almonte a estudiar y económicamente no se sostiene, se te pueden ir 100 euros en un día entre el transporte y la clase.