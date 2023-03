Cristina Agudelo (Herrera del Duque, 1999) es Ingeniera Química Industrial y actualmente trabaja como personal científico investigador en la Universidad de Extremadura, en el Departamento de Ingeniería Química y Química Física. «En mi carrera, a diferencias de otras ingenierías, hay una presencia similar entre hombres y mujeres y por eso me he sentido más cómoda», explica. Además, oposita para profesora de secundaria. Aunque disfruta la investigación, también quiere una estabilidad en el futuro. Algo que esta, al menos en España, no le ofrece.

¿En qué consiste su investigación actual?

Estoy en un proyecto nacional que investiga la línea de tratamiento de aguas sobre la eliminación de contaminantes prioritarios del agua residual que algunos son: antibióticos, antidepresivos, fungicidas, etc. Son sustancias que, si van a parar a las aguas, no se elimina. Se acumula más nos puede producir efectos a largo plazo, desde mutaciones, trastornos en mujeres embarazadas… Es un problema que se va a agravando con los años y hay que poner medidas poco a poco. Voy a estar dos años en esta investigación.

¿Le gustaría seguir investigando?

A largo plazo, si saliera otro proyecto no me importaría cogerlo porque estoy muy cómoda y me gusta desarrollarme en este ámbito. Pero las oposiciones forman parte de otra línea que me llama porque me gusta mucho la enseñanza también y, si no puedo seguir aquí, no descarto eso u otros trabajos que me ayuden a desarrollarme personal y profesionalmente.

¿Hay respaldo en España para las personas encargadas de investigar?

Opositar también es buscar una estabilidad en el futuro. En España la investigación es un problema muy serio porque no hay estabilidad ninguna, no hay fondos. Conozco muchos casos de personas que tienen cargos familiares y llevan muchos años trabajando con mucha experiencia y un currículo investigador increíble… y todavía no tienen una plaza, una estabilidad. De hecho, hay gente que se tiene que ir a otros países europeos a conseguir algunos puntos que faltan para poder conseguir becas y cosas. El tema de la investigación en España es muy complicado. En la situación en la que estamos que tenemos problemas muy serios como el cambio climático hoy en día la investigación es primordial y hace falta. Por eso mucha gente está tirando a unas oposiciones porque es lo único que garantiza un futuro a los jóvenes. Te plantas con 40 años en investigación y no tienes nada. Tienes mucha experiencia, pero no te vale absolutamente para nada.

Según COGITI (Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España), el porcentaje de mujeres matriculadas ha aumentado un 6% en la última década y un 8% en lo que respecta a egresadas, ¿siente que se está fomentando la presencia femenina gracias a la visibilización?

Yo creo que sí. Al final, toda esa difusión que se haga puede influir. Y mucho. Visibilizar el trabajo que hace la mujer en todos los ámbitos es importante. Tradicionalmente, las mujeres tendían a ejercer profesiones más enfocadas al cuidado y no es que esto esté mal. Pero ahora ya vemos que hay mujeres informáticas, ingenieras, astronautas, pilotos…, unas profesiones que han sido poco accesibles históricamente para ellas. Se trata de animar a cada persona a que luche por lo que le gusta. Todos y todas somos validos para hacer lo que nos propongamos.

¿Por qué es importante que las nuevas generaciones de niñas sepan que pueden ser ingenieras?

Creo que se está trabajando por ese reconocimiento, pero todavía queda mucho por hacer en ese campo. En el área de la ingeniería es muy importante que haya mujeres porque esta disciplina busca dar solución a problemas de la vida y los problemas de la vida son los que nos afectan a la población. A su vez, la población es muy diversa. De ese modo, mientras más diversas sean las personas que estudian ingeniería, soluciones más creativas y adaptadas a la sociedad van a salir.