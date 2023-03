Teresa Delgado Zambrano (Monesterio, 1999) llegó a un momento de su vida en el que tenía muchas preguntas y necesitaba respuestas. Aunque le gustaban muchos ámbitos del conocimiento, se decantó por la física. «Lo primero que miré al seleccionar la carrera, no fueron las salidas laborales sino que fuera algo que me llenara», reconoce.

¿Qué hace tan especial a la física?

Ahora que soy física, que he terminado la universidad, siento que tengo una visión global del mundo y que puedo dar una explicación científica y razonada a cada proceso que ocurre en la naturaleza.

¿Se siguen extrañando al ver a una mujer en una carrera científica?

Más que discriminación, he vivido la admiración de ver a una chica estudiando física. Me han dicho que cómo me atrevo, que es muy difícil, que no hay muchas mujeres… Sobre todo, en personas mayores. Me ha pasado el llegar a una entrevista, que haya diez personas y decirme que se sabían mi nombre porque era la única chica. Aunque cada vez hay más mujeres que se atreven a meterse en este campo y en este sector, se nota mucho la diferencia. En mi carrera cuando entré en primero, de una clase de 40 o 50 personas éramos cuatro mujeres. En las últimas generaciones sí se ve algunas mujeres más.

Ha investigado en el Departamento de Física de la Materia Condensada, ¿cómo ha sido?

He estado investigando para mi Trabajo Final de Grado. Teníamos distintas muestras de un meteorito. Estudiamos las fases cristalinas de cada uno de los meteoritos y su distracción química. Estuve algo más de un año en el departamento, muy a gusto. Pero de nuevo yo era la única chica. Era un entorno de hombres. Faltan más mujeres en los departamentos. Hay una gran mayoría de profesores frente a la de profesoras.

¿La han tratado con condescendencia?

Pues sí, alguna vez. Al final son muchos años estudiando y es algo que creo que a todas las mujeres nos pasan en cualquier ámbito, no solo en el de la ciencia. Al final es algo muy cotidiano y que cuesta mucho cambiar a menos que se eduque desde pequeño.

¿Por qué dejó la investigación?

Cuando la terminé, me ofrecieron continuar investigando. Para ello debía matricularme en un máster y lo hice. Pero me di cuenta de que no era el camino que quería seguir porque las condiciones de vida no me gustaban. Me salió la oportunidad de trabajar en Sevilla en NTTDATA, en análisis de datos. Trabajo como física. Uso dos programas diferentes y lenguaje de programación. Me permite seguir creciendo dentro de la empresa y formarme en diferentes campos y sectores.

¿Volverá a investigar?

Es un campo bastante complicado en España. No está bien remunerado para la cantidad de tiempo y sacrificio que requiere. Es muy inestable, los contratos son temporales y es un trabajo sin fin. Tu jornada no termina, continúas investigando en casa, no tienes días libres ni vacaciones… No descarto en un futuro, con más estabilidad económica, volver a la investigación, pero no estaba dispuesta a sacrificar mi salud mental.