Ahí se interpuso ella, en una conocida como Batalla de Pelannor, entre su tío herido de muerte y uno de los mayores enemigos de la Tierra Media. Él se pensó inmortal y se jactó de que ningún hombre jamás podría acabar con su vida, ella se quitó su casco y dijo: “Yo no soy un hombre”. Con ayuda de Merry, que apuñaló en la pierna al Señor de los Nazgul, Éowyn culminó la faena atestando un espadazo entre la corona y el manto y atravesando de ese modo la cabeza del enemigo. De esta escena ficticia hace ya una veintena, más de cincuenta años desde que apareció escrita en los libros de J. R. R. Tolkien.

Con el pasar de los años, algunas escenas de series y películas han recogido a protagonistas femeninas con un espíritu valiente, osado, transgresor. Parece que si no se ve reflejado en una gran pantalla o escrito de alguna manera en un best seller no es algo que exista. Como si fuera irreal que las mujeres pueden hacer cosas que históricamente han sido catalogadas como masculinas. Éowyn estaba cansada de su papel relegado a cuidar de un tío moribundo mientras veía cómo su hermano se iba a la guerra. Arya Stark no quería ser una dama como Sansa, quería pelear. Katniss Everdeen luchó por su vida y la de sus compañeros. Y hay más, incluso en películas infantiles hay tintes: Pocahontas pasó de su padre y se postuló para salvar la vida de un enemigo de su pueblo, fue por amor, pero fue valentía. Mérida en ‘Brave’, Anna o Elsa en ‘Frozen’ o Raya en ‘Raya y el último dragón’.

Mientras más nuevas, con más naturalidad se tratan esos aspectos, porque no tienen por qué ser miradas con ojos raros aquellas mujeres que no quieran hacer las tareas que la historia les ha dicho que tenían que hacer. La última película incluso también tiene una fuerte antagonista mujer. Porque ser mujer no convierte a ninguna en “ser de luz”.

Y, como dicta el dicho, “la realidad supera la ficción”. Hay muchas mujeres que han sido condenadas al ostracismo, pero cuyas vidas son máximos exponentes de ir contra la norma. Luchar por lo que es justo o por poder hacer lo que quieran con su vida. Se ha visto en muchas esferas. En el fútbol resuena el nombre de Nita Carmona, una malagueña que, disfrazada de hombre y bajo el mote ‘Veleta’ a mitad de los años 20 del siglo XX vistió la camiseta rojiblanca del Sporting Club de Málaga. En Extremadura encontramos el ejemplo de María de la luz Mejías Correa, nacida en la pacense Olivenza de 1916 y de la que se conoce que fue miliciana republicana durante la guerra civil española gracias a ‘Así fue pasando el tiempo, memorias de una miliciana extremeña’, un relato recogido y prologado por su nieto Manuel Pulido.