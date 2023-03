Bárbara Santibáñez (Santiago de Chile, 1993) creció en la práctica deportiva desarrollando diferentes disciplinas, aunque desde pequeña comentó en casa que su sueño era «ser alguien en el fútbol». Gracias a su hermano, un año mayor que ella, desarrolló «muchas habilidades» futbolísticas y con el apoyo de sus padres logró dar el salto a España. Ahora pelea por cumplir el sueño de llevar al Cacereño Femenino a la máxima categoría del fútbol femenino español, alzando también el nombre de la región extremeña a la élite. «Es el sitio en el que mejor me he sentido, estoy en mi casa», explica. A largo plazo, su sueño es «ser una gran entrenadora» y, aunque le gustaría quedarse en España no cierra la puerta de llegar a convertirse en seleccionadora de Chile.

¿Cuál es el gran reto del fútbol femenino en Extremadura? Hemos tenido dos extremos, en el Cacereño nos ha ido muy bien mientras que el Santa Teresa prácticamente ha desaparecido. El ascenso del Cacereño a la liga profesional sería un gran golpe sobre la mesa. Todos los resultados que estamos teniendo en el equipo, dan para soñar. ¿Nota un nivel más alto entre lo que antes era Reto Iberdrola y la Primera Real Federación Española de Fútbol? La reestructuración que hubo para mí ha sido muy positiva. Se ha avanzado en rendimiento, infraestructuras… Es mejor dar pasos lentos y seguros que hacerlo todo rápido guiándonos por el boom que está sufriendo el fútbol femenino en España. Nosotras tenemos que aportar para que se siga desarrollando. ¿Cómo ha vivido el avance del fútbol femenino español desde su llegada? En las diferentes categorías se nota un cambio abismal. Ahora el hecho de poder ver los partidos televisados, mejores campos… Hay diferencias por clubes porque no es lo mismo un equipo que tiene infraestructuras de masculino detrás como el FC Barcelona que otro como UDG Tenerife que es independiente. Se nota, pero cada vez se les da más apoyo a esos clubes independientes que solos hacen cantera, se desarrollan… ¿Sigue habiendo resistencia a la figura de la mujer futbolista en el país? Sí, sin duda. Creo que no voy a estar ni viva para ver el cambio que como sociedad y futbolistas queremos ver. Creo que no podemos luchar contra una industria que te lleva siglos de ventaja. El hombre partió como nosotras, sin televisión, sin vender y sin las herramientas mínimas para rendir, pero en esa época la mujer no teníamos ni voz ni voto, no teníamos posibilidades para jugar al fútbol. Se ha avanzado, pero falta mucho crecimiento, abrir las mentes ¿Hay mucha diferencia entre Chile y España en ese sentido? Sí. Se ve una diferencia radical entre los dos países y es uno de los principales motivos por los que quiero quédarme aquí. En Chile siento que retrocedemos en muchos aspectos. Pero es a nivel social, educacional. Nos queda mucho por avanzar ahí, tanto deportiva como personalmente. Las mujeres siempre tenemos que estar demostrando nuestras capacidades en un mundo que todavía es muy machista. Aquí vemos en Primera Iberdrola a mujeres entrenando, allí todavía no o son muy pocas. Seleccionadoras, menos. Nos faltan referentes.